Brutális fenyegetés érte a kárpátaljai magyarságot – videó

Von der Leyen botrányba keveredett, a lemondását követelik tőle

Példátlan esetről számolt be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető elmondása szerint egy korábbi ukrán politikus, katona súlyosan mefenyegette a kárpátaljai magyarokat.
Az ukrán Ivan Lozowy terve szerint azokat a magyarokat, – de csak a választás után, – akik éneklik a himnuszt vagy kitűzik a magyar zászlót, börtönbe kéne zárni. Szentkirályi Alexandra a videót is megosztotta, ahol az volt politikus megfogalmazza ezt a fenyegető, félelemkeltő kijelentését.

Börtönnel fenyegeti a magyarokat az ukrán veterán (Forrás: Képernyőkép)
Börtönnel fenyegeti a magyarokat az ukrán veterán (Forrás: Képernyőkép)

Börtönnel fenyegeti a magyarokat az ukrán veterán

Lozowy – a Mandiner beszámolója szerint – egy videóban azt mondta: elfogadhatatlannak tartja, hogy a kárpátaljai magyarok magyar iskolába járnak, magyar zászlót tűznek ki, és magyar himnuszt énekelnek.

Hozzátette, hogy egyelőre hallgatni kell erről a témáról, de a magyar választások után Kárpátalján rendet kell tenni, és aki magyar zászlót tűz ki állami intézményekre, azt börtönbe kell zárni.

Szentkirályi Alexandra mindezek után kijelentette: a magyar kormány mindent el fog követni annak érdekében, hogy Ukrajna a lábát se tudja betenni az Európai Unióba.

 

