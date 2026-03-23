Biztonságpolitikai szakértő a Panyi-ügyről: az oknyomozó újságírói nimbusz egy blöff

Horváth József a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: „a király mezítelen”, vagyis szerinte az a szakmai nimbusz, amelyet az elmúlt években a Panyi-féle csapat felépített, most szertefoszlani látszik. Állítása szerint a hangfelvétel alapján egy olyan kép rajzolódik ki, amely alapjaiban kérdőjelezi meg az érintettek hitelességét.

Panyi Szabolcs, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló újságíró és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje (forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

A szakértő különösen aggasztónak nevezte, hogy véleménye szerint az ügy főszereplője nincs tudatában tettei súlyának. Felvetette annak lehetőségét is, hogy nem egy szervezett hálózatról, hanem inkább egyéni akcióról lehet szó, ugyanakkor hangsúlyozta: ennek tisztázása további vizsgálatokat igényel.

Horváth József szerint elengedhetetlen lenne egy nyílt és átfogó nyomozás lefolytatása, amely feltárhatná, pontosan milyen folyamatok zajlottak a háttérben az elmúlt években. Úgy véli, a most napvilágra került információk egyfajta „kódként” szolgálhatnak, amelyek segítségével visszamenőleg is értelmezhetővé válhatnak bizonyos történések.

A szakértő kitért arra is, hogy jelenleg nem világos, milyen nemzetközi kapcsolatok húzódhatnak meg az ügy mögött. Megjegyezte, hogy bár a szóban forgó újságíró szakmai képzésben részesült az Egyesült Államokban, ez önmagában nem bizonyít semmilyen együttműködést, ugyanakkor szerinte felveti annak lehetőségét, hogy külső szereplők is befolyást gyakorolhattak a pályájára.

Horváth József arra is emlékeztetett, hogy a közeljövőben várható egy nemzetbiztonsági jelentés nyilvánosságra hozatala, amely további részleteket tárhat fel bizonyos politikai és finanszírozási összefüggésekről. Véleménye szerint a mostani hanganyag és a készülő jelentés együtt teljesebb képet adhat arról, milyen erők és módszerek jelenhettek meg a hazai politikai térben.