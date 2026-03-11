Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

A Fidesz több kulcsfontosságú választókerületben is vezet a legújabb kutatások szerint. A Mandiner birtokába került választókerületi felmérések alapján Heves, Pest és Vas vármegyében is a kormánypártok állnak az első helyen.

Elsöprő Fidesz-előny a billegő körzetekben – új felmérések érkeztek Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kutatások szerint több, korábban billegő körzetek közé sorolt választókerületben is a Fidesz rendelkezik előnnyel a 2026-os választás előtt.

Fidesz-előny Hevesben

A Heves vármegyei 2-es számú választókerületben, amely Gyöngyöst és környékét foglalja magába, a Fidesz 43 százalékon áll a legfrissebb választókerületi felmérés szerint.

A Tisza Párt támogatottság ebben a körzetben 37 százalék. A Mi Hazánk 6 százalékot, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egyaránt 1 százalékot kapott. A választók 5 százaléka bizonytalan, 6 százalék pedig nem mondta meg, kire szavazna.

Ebben a körzetben Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos indul a kormánypártok jelöltjeként. A választókerület 2014 óta csatatérkörzetnek számít, ezért a jelenlegi Fidesz-előny különösen fontos lehet.

Vác környékén is a Fidesz vezet

A Pest vármegyei 11-es számú választókerületben, amely Vácot és környékét foglalja magába, szintén a Fidesz áll az első helyen.

A felmérés szerint a választók 41 százaléka szavazna a kormánypártokra, míg a Tisza Párt támogatottság 35 százalék. A Mi Hazánk 9 százalékon áll, a Demokratikus Koalíció 4 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékot kapott.

Ebben a körzetben a Fidesz jelöltje Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára.

Vasban nagy a különbség

A Vas vármegyei 3-as számú választókerületben még nagyobb a különbség. A Fidesz KDNP támogatottság itt 50 százalékon áll, míg a Tisza Párt támogatottság 28 százalék.

A Mi Hazánk 6 százalékot kapott, a Demokratikus Koalíció 2 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig 1 százalékot. A választók 7 százaléka bizonytalan, 4 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

A körzet képviselője V. Németh Zsolt, és a kutatás szerint a Fidesz ebben a térségben továbbra is stabil előnnyel rendelkezik.