Brutális előny: egyre több körzetben vezet a Fidesz, Magyar Péter izzad

Újabb választókerületi adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint Borsod-Abaúj-Zemplénben, Jász-Nagykun-Szolnokban és Tolnában is a Fidesz–KDNP vezet, több helyen jelentős különbséggel – számolt be a Mandiner. A korábbi mérésekhez hasonlóan most is az látszik, hogy több ismert kormánypárti jelölt jó eséllyel őrizheti meg mandátumát.

Jelentős fölényt mutat a Fidesz Tolna vármegye 3-as körzetében is (Forrás: Mandiner)

Fidesz-előny több körzetben

A tiszaújvárosi központú, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 6-os körzetben a Fidesz–KDNP 38 százalékon áll, míg a Tisza Párt 34 százalékon, a Mi Hazánk 7, a DK 3, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 1 százalékot kapna, miközben a választók 17 százaléka még bizonytalan.