Megvilágosodás a baloldalon: fölényes Fidesz-győzelmet vár a 444.hu főszerkesztője

A 444 főszerkesztője egy podcastban arról beszélt, hogy jelen állás szerint a Fidesz listán akár 2,5 millió szavazatot is szerezhet, míg a Tisza Párt legfeljebb 2,4 millióig juthat. Az egyéni körzetekben sem lát jelentős áttörést: „nem lepődne meg”, ha a Tisza csupán 20-40 körzetet tudna megnyerni a 106-ból, a többit pedig a kormánypárt vinné.

Még Uj Péter is kénytelen volt elismerni, hogy a Fidesz áll nyerésre (Forrás: Magyar Nemzet)

Megtörni látszik az ellenzéki lendület

A kijelentések túlmutatnak egyetlen elemzésen: azt jelzik, hogy az ellenzéki oldalon is kezdik átértékelni a korábbi, sokszor túlzó várakozásokat. Az elmúlt hónapokban uralkodó narratíva – miszerint gyorsan átbillenhetnek az erőviszonyok – egyre inkább háttérbe szorul. A Mandiner értelmezése szerint ez annak a jele, hogy a politikai realitás lassan felülírja a kampánylogikát. A számok ugyanis makacs dolgok: ha nem változnak a trendek, akkor az ellenzéki áttörés esélye korlátozott marad.

Jelentős Fidesz-előny rajzolódik ki

A jelenlegi becslések alapján nemcsak a Fidesz-győzelem tűnik valószínűnek, hanem az is, hogy ismét komoly parlamenti fölénnyel kormányozhat.

Az Uj Péterről készült videórészletet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is megosztotta, Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója pedig ezt fűzte hozzá:

Már ők is látják. A magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt!”

A Fidesz győzelme különösen az egyéni választókerületekben lehet döntő, ahol a rendszer logikája erősen a legerősebb szereplőt jutalmazza. A választás persze még nem lefutott, de az irányok egyre tisztábban kirajzolódnak. Ha nem történik jelentős fordulat, akkor a mostani számok alapján a kormánypárt újra stabil többséggel kerülhet hatalomra.