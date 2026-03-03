Íme a legfrissebb adatok: ebben a három körzetben is nagyon vezetnek a kormánypártok

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a Mandiner birtokába került legújabb kutatások alapján.
Nagy Fidesz-KDNP-előnyt mérnek Vasban
A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 28 százaléka a Tisza Pártra,
- 2 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a DK-ra,
- 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 2 százaléka egyéb létező pártra.
- 2 százaléka nem menne el,
- a választók 7 százaléka bizonytalan,
- míg 7 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Ebben a választókerületben indul Ágh Péter a kormánypártok részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.
Ózdon is előnyben vannak a kormánypártok
A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 26 százaléka a Tisza Pártra,
- 7 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a DK-ra,
- 1 százaléka a Jobbikra,
- 1 százaléka egyéb létező pártra.
- 1 százaléka nem menne el,
- a választók 8 százaléka bizonytalan,
- míg 9 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a kormánypártok részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.
Komáromban is Fidesz-KDNP-vezetés
A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
- 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,
- 34 százaléka a Tisza Pártra,
- 4 százaléka a Mi Hazánkra,
- 4 százaléka a DK-ra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százaléka egyéb létező pártra százaléka.
- A választók 7 százaléka bizonytalan,
- míg 6 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz-KDNP jelöltje. A komáromi akkumulátorgyár körüli politikai hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre – olvasható a Mandiner cikkében.