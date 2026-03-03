Íme a legfrissebb adatok: ebben a három körzetben is nagyon vezetnek a kormánypártok

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a Mandiner birtokába került legújabb kutatások alapján.

Fidesz

Nagy Fidesz-KDNP-előnyt mérnek Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

48 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

28 százaléka a Tisza Pártra,

2 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a DK-ra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

2 százaléka egyéb létező pártra.

2 százaléka nem menne el,

a választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 7 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.

Így állnak a pártok a Vas vármegyei 2-es körzetben

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter a kormánypártok részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.

Ózdon is előnyben vannak a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

45 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

26 százaléka a Tisza Pártra,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a DK-ra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százaléka egyéb létező pártra.

1 százaléka nem menne el,

a választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 9 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.

Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a kormánypártok részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe.

Komáromban is Fidesz-KDNP-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

34 százaléka a Tisza Pártra,

4 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a DK-ra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százaléka egyéb létező pártra százaléka.

A választók 7 százaléka bizonytalan,

míg 6 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.

A Fidesz vezet Komárom-Esztergom vármegye 3-as körzetében is

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz-KDNP jelöltje. A komáromi akkumulátorgyár körüli politikai hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre – olvasható a Mandiner cikkében.