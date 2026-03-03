Íme a legfrissebb adatok: ebben a három körzetben is nagyon vezetnek a kormánypártok

Hírlevél
Újabb három választókerület párttámogatottsági adatait szerezte meg a Mandiner. A birtokukban lévő kutatás alapján egy borsodi, egy komáromi és egy vasi körzetben is nagyon vezet a Fidesz-KDNP. Mutatjuk a részleteket!
Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be a Mandiner birtokába került legújabb kutatások alapján.

Fidesz
Fidesz

 

Nagy Fidesz-KDNP-előnyt mérnek Vasban

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben (Sárvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

  • 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 28 százaléka a Tisza Pártra,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a DK-ra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 2 százaléka egyéb létező pártra.
  • 2 százaléka nem menne el,
  • a választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 7 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Így állnak a pártok a Vas vármegyei 2-es körzetben

 

Ebben a választókerületben indul Ágh Péter a kormánypártok részéről. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza-vezér.

 

Ózdon is előnyben vannak a kormánypártok

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben (Ózd és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: 

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 26 százaléka a Tisza Pártra,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a DK-ra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százaléka egyéb létező pártra.
  • 1 százaléka nem menne el,
  • a választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 9 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Ózdon és környékén

 

Ebben a körzetben indul Csuzda Gábor a kormánypártok részéről. Magyar Péter kedden látogat ebbe a körzetbe. 

 

Komáromban is Fidesz-KDNP-vezetés

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben (Kormárom és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: 

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 34 százaléka a Tisza Pártra,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a DK-ra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százaléka egyéb létező pártra százaléka.
  • A választók 7 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg, hogy kire voksolna.
A Fidesz vezet Komárom-Esztergom vármegye 3-as körzetében is

Ebben a választókerületben Czunyiné Bertalan Judit a Fidesz-KDNP jelöltje. A komáromi akkumulátorgyár körüli politikai hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, és jól láthatóan ez nem hatott a helyi közéletre – olvasható a Mandiner cikkében.

Még abban a körzetben is vezet a Fidesz-KDNP, amelyikre senki sem gondolt volna

 

