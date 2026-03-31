Megérkezett a legfrissebb kutatás – Magyar Péternek nem lesz mosolygós napja

A Nézőpont Intézet legfrissebb mandátumbecslése szerint a kormánypártok jelentős fölénnyel nyerhetik az egyéni választókerületek többségét. Az előrejelzés alapján már az egyéni mandátumok is elegendő alapot teremthetnek a Fidesz-KDNP parlamenti többségének megszerzéséhez.
A 2026-os országgyűlési választások előtt publikált elemzés szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ban a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezhetnek győzelmet, ami komoly előnyt jelenthet a kormányalakítás szempontjából. A Nézőpont Intézet több módszert egyesítő becslése alapján: 

A Fidesz-KDNP győzelme az elemzés szerint magabiztos előnnyel valósulna meg (Forrás: nezopont.hu)

A kormánypártoknak a 66 választókerületi győzelmük mellett elegendő 34 listás mandátumot szerezniük a parlamenti abszolút többséghez”.

Három módszer, egy irány: stabil kormánypárti előny

Az elemzés három különböző megközelítést kombinál: a korábbi választási eredményekből kirajzolódó politikai mintázatokat, az országos közvélemény-kutatások és az egyes körzetek eltéréseinek modellezését, valamint a helyben végzett, reprezentatív felméréseket. Utóbbiakat 2026 első negyedévében 30 választókerületben készítették el, ami tovább finomította a képet.

A számok alapján 44 körzet tekinthető szinte biztos kormánypárti győzelemnek, míg 27-ben ellenzéki siker várható – ezek döntő többségében a Tisza Párt jelöltjei lehetnek az esélyesek. 

A fennmaradó, billegő körzetek többsége szintén a kormánypártok felé billen, ami összességében stabil előnyt rajzol ki.

A kutatás arra is rámutat, hogy más ellenzéki formációk – mint a Mi Hazánk, a DK vagy a Kétfarkú Kutyapárt – egyéni körzetekben jelen állás szerint nem jelentenek érdemi kihívást. A választás kulcsa így elsősorban a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt közötti párharc lehet, ahol a jelenlegi becslések szerint a kormánypártok indulnak kedvezőbb pozícióból.

