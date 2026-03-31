Megérkezett a legfrissebb kutatás – Magyar Péternek nem lesz mosolygós napja

A 2026-os országgyűlési választások előtt publikált elemzés szerint a 106 egyéni választókerületből 66-ban a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezhetnek győzelmet, ami komoly előnyt jelenthet a kormányalakítás szempontjából. A Nézőpont Intézet több módszert egyesítő becslése alapján:

A Fidesz-KDNP győzelme az elemzés szerint magabiztos előnnyel valósulna meg (Forrás: nezopont.hu)

A kormánypártoknak a 66 választókerületi győzelmük mellett elegendő 34 listás mandátumot szerezniük a parlamenti abszolút többséghez”.

Három módszer, egy irány: stabil kormánypárti előny

Az elemzés három különböző megközelítést kombinál: a korábbi választási eredményekből kirajzolódó politikai mintázatokat, az országos közvélemény-kutatások és az egyes körzetek eltéréseinek modellezését, valamint a helyben végzett, reprezentatív felméréseket. Utóbbiakat 2026 első negyedévében 30 választókerületben készítették el, ami tovább finomította a képet.