A Fidesz lendületben, a Tisza megfáradt

Deák Dániel politológus úgy látja, hogy a Fidesz mögött álló, korábban csendes jobboldali többség egyre aktívabbá válik, ami a kampányhangulatban és a rendezvények látogatottságában is érzékelhető. A baloldali sajtó is kénytelen elismerni, hogy a Fidesz eseményein sokan vesznek részt, és a támogatók egyre elszántabbak.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint az elmúlt hetek eseményei egyértelműen a kormánypártoknak kedveztek. A március 15-i Békemenet hatalmas tömege és a jobboldali szavazók mozgósítása jelentős lendületet adott a Fidesz kampányának.

Az elemző szerint ezzel szemben a Tisza Párt kampánya megtorpant. Magyar Péter március 15-i rendezvényén a vártnál kevesebben vettek részt, és a számára fontos témák hetek óta háttérbe szorultak. A kampány egyik központi kérdésévé vált ukrán fenyegetésre és zsarolásra pedig az elemző szerint nincs világos válasza.

Deák Dániel úgy látja, hogy Orbán Viktor országjárása és a kormánypárti politikusok folyamatos kampánya új lendületet adott a jobboldalnak, miközben a Tisza Párt országjárása láthatóan megfáradt.

A teljes videóelemzés megtekinthető a XXI. Század Intézet honlapján, valamint Facebook- és YouTube-csatornáján.