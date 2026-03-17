Szijjártó Péter felszólított: Még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

A Fidesz lendületben, a Tisza megfáradt

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint az elmúlt hetek eseményei egyértelműen a kormánypártoknak kedveztek. A március 15-i Békemenet hatalmas tömege és a jobboldali szavazók mozgósítása jelentős lendületet adott a Fidesz kampányának. Ezt erősítette meg Orbán Viktor országjárásának első állomása is. A kaposvári nagygyűlésen a somogyi város főtere megtelt érdeklődőkkel, ami jól mutatja a kormánypártok mögött álló erős társadalmi támogatást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026FideszelőretörésDeák Dániel

Deák Dániel politológus úgy látja, hogy a Fidesz mögött álló, korábban csendes jobboldali többség egyre aktívabbá válik, ami a kampányhangulatban és a rendezvények látogatottságában is érzékelhető. A baloldali sajtó is kénytelen elismerni, hogy a Fidesz eseményein sokan vesznek részt, és a támogatók egyre elszántabbak.

A Fidesz előretörésérét írja le a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének, Deák Dánielnek a legújabb videóelemzése
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

A Fidesz előretörését írja le a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének, Deák Dánielnek a legújabb videóelemzése

Az elemző szerint ezzel szemben a Tisza Párt kampánya megtorpant. Magyar Péter március 15-i rendezvényén a vártnál kevesebben vettek részt, és a számára fontos témák hetek óta háttérbe szorultak. A kampány egyik központi kérdésévé vált ukrán fenyegetésre és zsarolásra pedig az elemző szerint nincs világos válasza.

Deák Dániel úgy látja, hogy Orbán Viktor országjárása és a kormánypárti politikusok folyamatos kampánya új lendületet adott a jobboldalnak, miközben a Tisza Párt országjárása láthatóan megfáradt.

A teljes videóelemzés megtekinthető a XXI. Század Intézet honlapján, valamint Facebook- és YouTube-csatornáján.

 

