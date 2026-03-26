Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Nézőpont Intézet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős eltérések vannak a két közvélemény-kutatásokat végző intézet között. A Nézőpont szerint a Fidesz vezet, míg a Medián nagy Tisza-előnyt mér.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nézőpont IntézetMedián Közvélemény-és Piackutató IntézetVálasztás 2026felmérés

A március 15-e után készült felmérések szerint a Nézőpont Intézet 6 százalékpontos Fidesz-előnyt mért: a kormánypárt 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 8 százalékon áll, míg a DK és az MKKP 3–3 százalékot kaphat. Ez akár 110-nél is több mandátumot és biztos többséget jelenthet. Ezzel szemben a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt mutat a „választani tudók” körében. A Nézőpont szerint azonban ez a módszertan torzít, saját számításaik alapján ezen a bázison is legfeljebb 6, illetve 3 százalékpontos Fidesz-előny látszik.

A Medián legfrissebb felmérése szerint toronymagasan vezet a Tisza Párt, a Nézőpont Intézet szerint hamisak az adatok (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Valószerűtlen értékeket mér a Medián

A két intézet a szimpatizánsok számában is eltérő adatokat mért: 

a Nézőpont több mint 3 millió Fidesz-szavazót, míg a Medián kevesebb mint 2,3 milliót mér. A Tisza esetében a Medián 3,5 millió, a Nézőpont 2,67 millió támogatót azonosít.

Az aktív szavazók körében is jelentős a különbség: a Nézőpont szerint a Fidesznek 2,8 millió aktív támogatója van, és 190 ezerrel vezet a Tisza előtt, míg a Medián szerint a Tiszának 1,3 millióval több aktív szavazója van.

A Nézőpont szerint az ellenzék 2022-höz képest 35 százalékkal növelheti aktív táborát, a Medián viszont 75 százalékos növekedést valószínűsít, ami egy teljesen irreális elképzelés. 

Az eltérések magyarázataként felmerülhetnek szubjektív politikai szempontok is, de objektíven csak annyit lehet megállapítani, hogy a Nézőpont Intézet adatai a választástörténet alapján sokkal realistábbak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!