Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

A március 15-e után készült felmérések szerint a Nézőpont Intézet 6 százalékpontos Fidesz-előnyt mért: a kormánypárt 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 8 százalékon áll, míg a DK és az MKKP 3–3 százalékot kaphat. Ez akár 110-nél is több mandátumot és biztos többséget jelenthet. Ezzel szemben a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt mutat a „választani tudók” körében. A Nézőpont szerint azonban ez a módszertan torzít, saját számításaik alapján ezen a bázison is legfeljebb 6, illetve 3 százalékpontos Fidesz-előny látszik.

A Medián legfrissebb felmérése szerint toronymagasan vezet a Tisza Párt, a Nézőpont Intézet szerint hamisak az adatok (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Valószerűtlen értékeket mér a Medián

A két intézet a szimpatizánsok számában is eltérő adatokat mért:

a Nézőpont több mint 3 millió Fidesz-szavazót, míg a Medián kevesebb mint 2,3 milliót mér. A Tisza esetében a Medián 3,5 millió, a Nézőpont 2,67 millió támogatót azonosít.

Az aktív szavazók körében is jelentős a különbség: a Nézőpont szerint a Fidesznek 2,8 millió aktív támogatója van, és 190 ezerrel vezet a Tisza előtt, míg a Medián szerint a Tiszának 1,3 millióval több aktív szavazója van.

A Nézőpont szerint az ellenzék 2022-höz képest 35 százalékkal növelheti aktív táborát, a Medián viszont 75 százalékos növekedést valószínűsít, ami egy teljesen irreális elképzelés.