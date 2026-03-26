Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

fidesz

Ukrán mintára szervezhetnek zavargásokat Magyarországon

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani. A narratíva arra épül, hogy ilyen előnyt nem lehet megfordítani, ha a Fidesz nyer, akkor az csak csalással lehetséges és akkor jöhet az erőszakhullám. Legalábbis a liberálisok szerint – a Mandiner írása rámutat az az ukrajnaira hajazó akciótervre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fidesztisza párteuromajdanfidesz nyergyőzelem

Egyre kevésbé leplezik a magyar kormány kritikusai, milyen forgatókönyvet tartanak elfogadhatónak, ha nem a „megfelelő” eredmény születik és a Fidesz nyer az áprilisi országgyűlési választásokon. A Fidesz győzelme esetére már erőszakos, akár halálos zavargásokat, sőt az Euromajdan eseményeit idéző utcai káoszt helyeztek kilátásba – írta a Mandiner csütörtökön.

Akiknek semmi sem drága azért, hogy ne a Fidesz nyerjen áprilisban.
Fotó: AFP

Ha a Fidesz nyer, Euromajdant szerveznének a liberálisok

Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig.

Ukrán sztárújságíró: Fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

A történet igazán botrányos fordulatot akkor vett, amikor az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss reagált a bejegyzésre. Posztjában azt írta:

Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika..."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!