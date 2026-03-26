Ukrán mintára szervezhetnek zavargásokat Magyarországon

Egyre kevésbé leplezik a magyar kormány kritikusai, milyen forgatókönyvet tartanak elfogadhatónak, ha nem a „megfelelő” eredmény születik és a Fidesz nyer az áprilisi országgyűlési választásokon. A Fidesz győzelme esetére már erőszakos, akár halálos zavargásokat, sőt az Euromajdan eseményeit idéző utcai káoszt helyeztek kilátásba – írta a Mandiner csütörtökön.
A Medián legfrissebb, sokak által vitatott felmérésére hivatkozva indult el az a kommunikációs hullám, amely
a Fidesz győzelmét már előre illegitimként próbálja beállítani.
Ha a Fidesz nyer, Euromajdant szerveznének a liberálisok
Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt az X-en arról írt, hogy a Tisza Párt jelentős, több mint húsz százalékpontos előnyben van a Fidesszel szemben a biztos szavazók körében, és már csak néhány hét van hátra az országgyűlési választásokig.
A történet igazán botrányos fordulatot akkor vett, amikor az amerikai liberális újságíró, Michael Weiss reagált a bejegyzésre. Posztjában azt írta:
Ha Orbán megpróbálja ezt elcsalni – és szinte biztosan meg fogja –, akkor ez egy felturbózott Euromajdan lesz egy EU- és NATO-tagországban. Figyelj nagyon, Amerika..."