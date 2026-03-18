Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Egy utcai interjú során a tiszás influenszer kérdéseire sorra olyan válaszok érkeztek, amelyek látványosan szembementek a várakozásokkal. „Fidesz nyeri! Remélem.” – hangzik el már a videó elején, majd jön a következő: „Hát én a Fidesz győzelmét várom egyértelműen.”
Amikor a narratíva szembe találkozik a valósággal
A megszólalók nemcsak egyszerű preferenciát fogalmaztak meg, hanem indokoltak is:
Úgy érzem, hogy a kormányunk mindent megtesz érdekünkben, hogy megvédjen bennünket a nagy rossztól”
– mondta egy járókelő. Más még egyértelműbben fogalmazott:
Orbánnak drukkolok. Abszolút.”
Az egyik válasz pedig már nemcsak politikai vélemény volt, hanem odaszúrás is:
Most én megmondom magának, én nagyon szeretnék gyűjteni a Magyar Péternek egy gerincműtétre.”
Ez az a pont, ahol az interjú már nem egyszerű riport, hanem látlelet: arról, hogy a közvélemény nem mindig úgy működik, ahogy azt egyes online buborékokban elképzelik. Orbán Balázs bejegyzése erre a kontrasztra mutat rá: a digitális térben felépített narratívák könnyen szétfoszlanak, ha kilépünk az utcára. És ilyenkor jön az a kellemetlen pillanat, amikor nem a vágás, nem a filter, hanem a valóság írja a sztorit.