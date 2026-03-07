Fideszes aktivistára lőttek Szentendrén – Vitályos Eszter szerint kampány közben érte támadás

A HírTv tudósítása alapján Szentendrén történt az a fideszes aktivistát érintő incidens, amelyről a HírTV híradója is beszámolt.

Szentendrén rálőttek egy Fidesz-aktivistára, aki házról házra járva kereste fel a választókat – számolt be róla a HírTV híradója. A fideszes aktivista megtámadása ügyében feljelentés született, a hatóságok vizsgálják a történteket, miközben Orbán Viktor nyugalomra intett mindenkit. Fotó: Balaton József / Balaton József

A Fideszes aktivista megtámadásának az ügyét már vizsgálják a hatóságok

Egy Fidesz-aktivistára rálőtt annak a háznak a lakója, amelyhez a kampány során az aláírásgyűjtő aktivista bekopogtatott. Ami történt, az újabb példája lehet annak a politikai feszültségnek, ami a kampányidőszakban egyre gyakrabban jelenik meg a közéletben.

A HírTv híradós beszámolója szerint az aktivista házról házra járva kereste fel a választókat, amikor az egyik ingatlan előtt különös jelenetnek lett részese.

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondása szerint az aktivista becsengetett az egyik házba, ahol a lakó rövid várakozásra kérte, majd váratlanul fegyvernek látszó tárggyal jelent meg az ablakban.

Az aktivistánk házról házra járt, kopogtatott, és az egyik házba becsöngetve az egyik lakó azt mondta neki, hogy egy pillanat, majd kinyúlt az ablakon egy fegyvernek látszó tárggyal, amelyhez egy ordenáré ordítás társult, és abban a pillanatban az aktivistánk elkezdett szaladni és közben hallotta a dördülést”

- ismertette az eset részleteit a kormányszóvivő.

Az incidens során az aktivista elmenekült a helyszínről, majd feljelentést tett az ügyben. Vitályos Eszter tájékoztatása szerint a hatósági eljárás megindult, az aktivista kihallgatása folyamatban van.

Az esetre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a politikai feszültségek ellenére fontos megőrizni a nyugalmat.

Mi azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel”

- fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal arra kérte a közélet szereplőit és a választókat is, hogy a kampány során is őrizzék meg a higgadtságukat.

Mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket”

- mondta.

A miniszterelnök szerint a politikai viták egyre feszültebb légkörben zajlanak, és úgy látja, hogy az ellenzéki oldal részéről tudatos provokáció is megfigyelhető.