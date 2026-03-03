Fordulat Radnai Márk céges botrányában: gyanúsított lett az egyik hajléktalan stróman

Budai Gyula kedden újabb dokumentumot tett közzé közösségi oldalán Radnai Márk korábbi céges ügye kapcsán. A miniszteri biztos egy gyanúsítotti kihallgatás jegyzőkönyvének részletét mutatta be, amely szerint az egyik hajléktalan strómant már meggyanúsította a nyomozóhatóság – számolt be a Magyar Nemzet.

Újabb jegyzőkönyv amely bizonyíték arra, hogy Radnai Márk a Tisza Párt alelnöke strómanokat alkalmazott érdekeltségeibe tartozó cégei élére, majd az adócsalást végrehajtó céget eltüntette (Forrás: Facebook/Dr. Budai Gyula)

Radnai Márk hajléktalan ügyvezetőket alkalmazott

A korábbi közlések alapján

Radnai Márk a Story Chef Kft. nevű cégénél két hajléktalan ügyvezetőt alkalmazott.

A vállalkozás székhelye megegyezett Víg Mór ügyvédi irodájának címével, és a céges dokumentumokat is ő nyújtotta be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára. A vádak szerint

a cég több száz millió forint értékben fogadott be fiktív számlákat egy másik társaságtól, a Punto Seguro Kft.-től, majd az így kifizetett összegek készpénzben visszakerülhettek Radnaihoz. A Punto Seguro Kft.-t 2024-ben 150 millió forintos NAV-tartozás miatt felszámolták.

A most nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a

z egyik érintett szándékosan működött közre abban, hogy a cégnyilvántartásba olyan vezető tisztségviselő kerüljön bejegyzésre, aki a valóságban nem gyakorolta a jogait.

A dokumentum rögzíti: a benyújtott iratok valótlan tartalmú nyilatkozatokon alapultak.