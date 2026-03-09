Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Hírlevél
2 órája
A baloldali média határozottan állította, hogy nem tiszás a kazincbarcikai önkormányzati választáson függetlenként indult jelölt, Séllyei Erzsébet. A valóságtagadók azonban ismét lebuktak, mutatjuk!
kazincbarcika Tisza Párt tisza sziget Választás 2026 időközi választás

Séllyei Erzsébetről a baloldali média – köztük a 444.hu, a 24.hu és a Telex – határozottan azt írta, hogy a kazincbarcikai időközi választáson függetlenként indult jelölt „nem tiszás”. A helyi Tisza Sziget Facebook-oldalán korábban megjelent fotó azonban éppen Séllyei Erzsébetet (a kép jobb szélén) ábrázolja, amint egy tiszás fotókeretbe kapaszkodik.

Kazincbarcika és Térsége Tisza Sziget fotója
Kazincbarcika és Térsége Tisza Sziget fotója, a kép jobb szélén Dr. Séllyei Erzsébet
Fotó: Facebook/Kazincbarcika és Térsége Tisza Sziget

Amennyiben csak azt gondolná bárki, hogy éppen arra járt, vagy „berántották” a képbe, akkor itt a Kazincbarcika és Térsége TISZA Sziget adata:

A kazincbarcikai időközi jelöltje, Dr. Séllyei Erzsébet
Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Kazincbarcika megmutatta, hogy hiába tüzelik a szektát

Ismeretes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye harmadik legnagyobb városának 7. számú egyéni választókerületében az előző képviselő halála miatt kellett kiírni időközi választást. A választáson hárman indultak, közülük Kaló Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok 43,2 százalékának megszerzésével jutott mandátumhoz.

Forrás: valasztas.hu 
Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak – videó

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órája hétfői adásában úgy fogalmazott:

 jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk, ráadásul a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.”

