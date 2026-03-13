Szentkirályi Alexandra lerántja a leplet, miért és hogyan akar beavatkozni egy külföldi bank a magyar választásba

A Tisza Pártban befolyásos szerepet betöltő külföldi banki vezetőnek nyilvánvalóan az a feladata, hogy a bankadó eltörlését biztosítsa, ha a párt hatalomra kerül. Szentkirályi Alexandra nemcsak a beavatkozás okára, hanem a következményeire is felhívja a figyelmet, amikor közli, hogy részben a Tisza által eltörölni kívánt bankadóból fizeti a kormány a rezsivédelmet, a családtámogatásokat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, amelyek mind megszűnnének, ha az Erste Bank Tiszába delegált embere sikerrel jár.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közvetlen beavatkozás után egy közvetlen módszerről is beszámolt. Emlékeztet, hogy az Erste Banknak van egy német alapítványa, az Erste Stiftung, amelybe a bank komoly pénzeket pumpál, majd az alapítvány ezeket továbbcsatornázza.
Ki nem találjátok, hova és milyen célokra! Például a Civitates pénzelosztó központba, ahová a Soros-alapítvány is önti a pénzt"
– ad választ a kérdésre.
A Civitates, miután megkapta az Erste és Soros pénzét, továbbadja a 444-nek, az Átlátszónak, a Direkt36-nak és más külföldi nyomásgyakorló szervezeteknek, mint a Soros-féle Amnesty, TASZ és Helsinki Bizottság, valamint gurulnak Erste-eurók a Political Capital és a Háttér Társaság felé is
– mutatja a külföldi beavatkozásra szánt pénzek útját Szentkirályi Alexandra.
A támogatott baloldali médiumok és NGO-k aztán a pénzért cserébe tolják a Tisza szekerét,
- a háborúpárti álláspontot,
- de nem restek Ukrajna, a gender és migráció terén is terjeszteni propagandájukat
– vonja le a következtetést a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Majd azzal folytatja a sort, hogy nemcsak pénzt küld az Erste Stiftung, hanem maga sem tétlen. Eseményeket szerveznek, médiumokat, háttérintézményeket, aktorokat finanszíroznak, mind azért, hogy a saját globalista érdekeik érvényesüljenek a magyar politikában is.
Pár hete például Bécsbe hívták Hadházy Ákost beszélni egy rendezvényükön, hogy milyen lesz az „Orbán utáni Magyarország.”
Szentkirályi Alexandra figyelmeztet
Külföldről meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és egy könnyen manipulálható bábkormányt a helyére ültetni, amely engedelmeskedik Brüsszelnek, és hajlandó beleterelni hazánkat az ukránbarát, háborúpárti fősodorba.
Ezért kell határozottabban kiállnunk Magyarország mellett, mint valaha, és olyan üzenetet küldenünk nekik, mint a 2022-es választáson."