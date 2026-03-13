Hírlevél
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra lerántja a leplet, miért és hogyan akar beavatkozni egy külföldi bank a magyar választásba

Az Erste Bank egyik vezetője a Tisza Párt meghatározó embere, a bank alapítványa, az Erste Stiftung pedig jelentős szponzora az ellenzéki médiának és számos NGO-nak. A magyar választásokba való külföldi beavatkozások okaira világított rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.
A Tisza Pártban befolyásos szerepet betöltő külföldi banki vezetőnek nyilvánvalóan az a feladata, hogy a bankadó eltörlését biztosítsa, ha a párt hatalomra kerül. Szentkirályi Alexandra nemcsak a beavatkozás okára, hanem a következményeire is felhívja a figyelmet, amikor közli, hogy részben a Tisza által eltörölni kívánt bankadóból fizeti a kormány a rezsivédelmet, a családtámogatásokat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, amelyek mind megszűnnének, ha az Erste Bank Tiszába delegált embere sikerrel jár.

Szentkirályi Alexandra az Erste Bank magyar választásba való beavatkozására figyelmeztet
Szentkirályi Alexandra az Erste Bank magyar választásokba való beavatkozására figyelmeztet (forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közvetlen beavatkozás után egy közvetlen módszerről is beszámolt. Emlékeztet, hogy az Erste Banknak van egy német alapítványa, az Erste Stiftung, amelybe a bank komoly pénzeket pumpál, majd az alapítvány ezeket továbbcsatornázza.

Ki nem találjátok, hova és milyen célokra! Például a Civitates pénzelosztó központba, ahová a Soros-alapítvány is önti a pénzt"

– ad választ a kérdésre.

A Civitates, miután megkapta az Erste és Soros pénzét, továbbadja a 444-nek, az Átlátszónak, a Direkt36-nak és más külföldi nyomásgyakorló szervezeteknek, mint a Soros-féle Amnesty, TASZ és Helsinki Bizottság, valamint gurulnak Erste-eurók a Political Capital és a Háttér Társaság felé is 

– mutatja a külföldi beavatkozásra szánt pénzek útját Szentkirályi Alexandra.

Provokatív reklámmal szállt bele választási kampányba az Erste Bank Magyar Péterék mellett

A támogatott baloldali médiumok és NGO-k aztán a pénzért cserébe tolják a Tisza szekerét,

  • a háborúpárti álláspontot,
  • de nem restek Ukrajna, a gender és migráció terén is terjeszteni propagandájukat

– vonja le a következtetést a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Provokatív reklámmal szállt bele választási kampányba az Erste Bank Magyar Péterék mellett

Majd azzal folytatja a sort, hogy nemcsak pénzt küld az Erste Stiftung, hanem maga sem tétlen. Eseményeket szerveznek, médiumokat, háttérintézményeket, aktorokat finanszíroznak, mind azért, hogy a saját globalista érdekeik érvényesüljenek a magyar politikában is.

Pár hete például Bécsbe hívták Hadházy Ákost beszélni egy rendezvényükön, hogy milyen lesz az „Orbán utáni Magyarország.”

Szentkirályi Alexandra figyelmeztet

Külföldről meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és egy könnyen manipulálható bábkormányt a helyére ültetni, amely engedelmeskedik Brüsszelnek, és hajlandó beleterelni hazánkat az ukránbarát, háborúpárti fősodorba.

Ezért kell határozottabban kiállnunk Magyarország mellett, mint valaha, és olyan üzenetet küldenünk nekik, mint a 2022-es választáson."

 

