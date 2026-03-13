Szentkirályi Alexandra lerántja a leplet, miért és hogyan akar beavatkozni egy külföldi bank a magyar választásba

A Tisza Pártban befolyásos szerepet betöltő külföldi banki vezetőnek nyilvánvalóan az a feladata, hogy a bankadó eltörlését biztosítsa, ha a párt hatalomra kerül. Szentkirályi Alexandra nemcsak a beavatkozás okára, hanem a következményeire is felhívja a figyelmet, amikor közli, hogy részben a Tisza által eltörölni kívánt bankadóból fizeti a kormány a rezsivédelmet, a családtámogatásokat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, amelyek mind megszűnnének, ha az Erste Bank Tiszába delegált embere sikerrel jár.

Szentkirályi Alexandra az Erste Bank magyar választásokba való beavatkozására figyelmeztet (forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közvetlen beavatkozás után egy közvetlen módszerről is beszámolt. Emlékeztet, hogy az Erste Banknak van egy német alapítványa, az Erste Stiftung, amelybe a bank komoly pénzeket pumpál, majd az alapítvány ezeket továbbcsatornázza.

Ki nem találjátok, hova és milyen célokra! Például a Civitates pénzelosztó központba, ahová a Soros-alapítvány is önti a pénzt"

– ad választ a kérdésre.

A Civitates, miután megkapta az Erste és Soros pénzét, továbbadja a 444-nek, az Átlátszónak, a Direkt36-nak és más külföldi nyomásgyakorló szervezeteknek, mint a Soros-féle Amnesty, TASZ és Helsinki Bizottság, valamint gurulnak Erste-eurók a Political Capital és a Háttér Társaság felé is

– mutatja a külföldi beavatkozásra szánt pénzek útját Szentkirályi Alexandra.