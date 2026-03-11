Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán számolt be az örömteli hírről, miszerint június 30-ig négy új Gripen vadászgép érkezik Kecskemétre.

18 Gripen vadászgép tovább erősíti hazánk biztonságát Fotó: honvedelem.hu

Így az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár állományában már 18 vadászgép található.

A vadászgépek beszerzéséről folytatott tárgyalásokat Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes a Saab vállalat alelnökével és a svéd külügyminisztérium politikai igazgatójával folytatta, melynek eredményéről közösségi oldalán számolt be.

A Gripenek 20 éve védik hazánk légterét, 20 éve járulnak hozzá Magyarország, Európa és szövetségesi rendszerünk békéjéhez és biztonságához.”

– közölte az államtitkár.

A magyar légierő jelenleg 14 Gripen vadászgéppel rendelkezik, Szlovénia és Szlovákia légterét is a magyar gépek biztosítják. Balti légtérrendészeti misszióban négy alkalommal teljesítettek szolgálatot, ugyanis Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadászgépekkel, így a NATO tagállamok rotációs alapon látják el ezen országok légterének biztosítását.