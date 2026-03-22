Gulyás Gergely olyan bejelentést tett, aminek minden autós örülni fog!

A mobilparkolásnál március-16-tól megszűnt a kényelmi díj, így a jövőben olcsóbbá válik az autósok számára a parkolás. Gulyás Gergely bejelentése szerint az intézkedés évente mintegy 3,5 milliárd forintot hagy a magyar autósoknál

Eddig, hogyha valaki mobiltelefonon parkolt, akkor a parkolási díj mellett egy úgynevezett kényelmi díjat kellett fizetnie. Ez átlagosan 70 forint volt, de voltak olyan viszonteladók, olyan szolgáltatók, akiknek a platformján akár 100-200 forintot is kellett fizetni. Mától ennek vége.