Gulyás Gergely: Ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar

Ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar. Olyan hazára, amelyre lehet számítani a szülőföldön való megmaradásban és boldogulásban – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Rákóczi Ferenc születésének 350. jubileuma alkalmából szervezett, koszorúzással egybekötött Kossuth téri ünnepségen.
Gulyás Gergely az eseményen – ahol Rákóczi Ferenc lovasszoboránál ötezer diák vett részt a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezeteit és tagságát képviselve – arról beszélt, hogy az elmúlt évszázad sorscsapásai után a magyar nemzethez tartozás immár előny és nem hátrány.

Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

Az itt jelenlévő ötezer fiatal az anyaországból és az elcsatolt nemzetrészekből érkezve bizonyítéka annak, hogy a történelem, a nyelv, és a kultúra felette áll a nyers nagyhatalmi akarat szerint meghúzott határoknak”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely. 

Úgy fogalmazott: 

Őrizzük meg Magyarország békéjét és a magyarság békéjét, az elért eredményeket, és ne engedjük többé vitássá tenni Szabó Dezső igazságát, hogy minden magyar felelős minden magyarért.”

 

