Gulyás Gergely: A magyar választás tétje Brüsszelből nézve óriási

– Ne vegyünk orosz gázt és kőolajat, ne ellenezzük azt, hogy Ukrajna gyakorlatilag korlátlan forrásokat kapjon Európától, akkor küldtek már 180-at, most van ez a 90, amit mi blokkolunk, és akarnak még 1500 milliárdot – kezdte legújabb Facebook videóját Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter utalva arra, hogy miért akarj Brüsszel és Ukrajna a Tisza Párt hatalomra jutását.
Egy ilyen kis ország képes blokkolni az Európai Unió közös döntéshozatalát, ezért a magyar választásnak a tétje Brüsszelből nézve vagy Kijevből nézve óriási.
– folytatta. Majd folytatta, azzal hogy a kormány a Magyar nemzeti érdek mellet kormányozz, nem pedig az Ukrán mentén: „Magyarországért felelünk és nem az ukrán nemzeti érdeknek kell megfeleljünk, de ha engem valaki az ukrán érdekről kérdez, Ukrajnának leginkább érdeke a béke, mert a hadszíntéren ezt a háborút nem tudja megnyerni.”
A miniszterelnökséget vezető miniszter kitért arra is, szerinte Ukrajnának csak úgy van esélye a győzelemre ha az Európai Unió fegyvert és katonákat küldd Ukrajnának.
Ukrajnának akkor van reális esélye, hogyha Európa valóban nemcsak fegyvereket küld, hanem katonákat is, de abban a pillanatban világháború van.
– magyarázta. Szerinte ezért van az, hogy Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték forgalmát. Számukra a győzelem felé vezető utat elállja Magyarország.
Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.