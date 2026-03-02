Gulyás Gergely: A magyar választás tétje Brüsszelből nézve óriási

Hírlevél
A magyar választás tétje Brüsszel és Kijev szemszögéből is óriási – erről beszélt legújabb videójában Gulyás Gergely. A miniszter szerint Magyarország blokkolni tudja az uniós döntéseket, és a kormány a magyar nemzeti érdek mentén politizál.
– Ne vegyünk orosz gázt és kőolajat, ne ellenezzük azt, hogy Ukrajna gyakorlatilag korlátlan forrásokat kapjon Európától, akkor küldtek már 180-at, most van ez a 90, amit mi blokkolunk, és akarnak még 1500 milliárdot – kezdte legújabb Facebook videóját Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter utalva arra, hogy miért akarj Brüsszel és Ukrajna a Tisza Párt hatalomra jutását.

Kormányinfó, Gulyás Gergely, GulyásGergely, Vitályos Eszter, VitályosEszter, Karmelita kolostor, 2026.02.26.
Gulyás Gergely
Fotó: Ladóczki Balázs

Egy ilyen kis ország képes blokkolni az Európai Unió közös döntéshozatalát, ezért a magyar választásnak a tétje Brüsszelből nézve vagy Kijevből nézve óriási.

– folytatta. Majd folytatta, azzal hogy a kormány a Magyar nemzeti érdek mellet kormányozz, nem pedig az Ukrán mentén: „Magyarországért felelünk és nem az ukrán nemzeti érdeknek kell megfeleljünk, de ha engem valaki az ukrán érdekről kérdez, Ukrajnának leginkább érdeke a béke, mert a hadszíntéren ezt a háborút nem tudja megnyerni.”

Ukránokat toborozhatnak – Magyar Péter neve is felmerült

 

A miniszterelnökséget vezető miniszter kitért arra is, szerinte Ukrajnának csak úgy van esélye a győzelemre ha az Európai Unió fegyvert és katonákat küldd Ukrajnának. 

Ukrajnának akkor van reális esélye, hogyha Európa valóban nemcsak fegyvereket küld, hanem katonákat is, de abban a pillanatban világháború van.

– magyarázta. Szerinte ezért van az, hogy Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték forgalmát. Számukra a győzelem felé vezető utat elállja Magyarország. 

Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.

