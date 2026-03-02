Gulyás Gergely: A magyar választás tétje Brüsszelből nézve óriási

– Ne vegyünk orosz gázt és kőolajat, ne ellenezzük azt, hogy Ukrajna gyakorlatilag korlátlan forrásokat kapjon Európától, akkor küldtek már 180-at, most van ez a 90, amit mi blokkolunk, és akarnak még 1500 milliárdot – kezdte legújabb Facebook videóját Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter utalva arra, hogy miért akarj Brüsszel és Ukrajna a Tisza Párt hatalomra jutását.

Gulyás Gergely

Fotó: Ladóczki Balázs

Egy ilyen kis ország képes blokkolni az Európai Unió közös döntéshozatalát, ezért a magyar választásnak a tétje Brüsszelből nézve vagy Kijevből nézve óriási.

– folytatta. Majd folytatta, azzal hogy a kormány a Magyar nemzeti érdek mellet kormányozz, nem pedig az Ukrán mentén: „Magyarországért felelünk és nem az ukrán nemzeti érdeknek kell megfeleljünk, de ha engem valaki az ukrán érdekről kérdez, Ukrajnának leginkább érdeke a béke, mert a hadszíntéren ezt a háborút nem tudja megnyerni.”