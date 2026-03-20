Orbán Viktornak hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt: „Danke Herr Orbán!”

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely is feljelentette az érvénytelen szavazásra buzdító tiszásokat

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: feljelentést tett, miután a közösségi médiában olyan felhívás terjed, amely arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre több pártra voksoljanak, ami valójában érvénytelen szavazatot eredményez.
Gulyás GergelyVálasztás 2026feljelentésTakács Péter

„Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt! Terjesztenek a közösségi médiában egy felhívást, amely arra buzdít, hogy a listás szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre kell szavazni, mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem. Ez hazugság – figyelmeztetett mindenkit közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy aktívan zajlik a választók megtévesztése (Fotó: Oláh Tamás/MTI)
Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy aktívan zajlik a választók megtévesztése (Fotó: Oláh Tamás/MTI)

Gulyás Gergely mellett Takács Péter is feljelentést tesz

Mint megírtuk, az egészségügyi államtitkárt is felháborította a hír, és közösségi oldalán jelentette be: még a mai napon feljelentést tesz az ügyben. 

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezért, aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen”

– hívta fel a figyelmet a miniszter.

 

