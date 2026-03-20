Gulyás Gergely is feljelentette az érvénytelen szavazásra buzdító tiszásokat

„Feljelentést tettem a legújabb tiszás hazugságkampány miatt! Terjesztenek a közösségi médiában egy felhívást, amely arra buzdít, hogy a listás szavazólapon a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre kell szavazni, mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem. Ez hazugság – figyelmeztetett mindenkit közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely mellett Takács Péter is feljelentést tesz

Mint megírtuk, az egészségügyi államtitkárt is felháborította a hír, és közösségi oldalán jelentette be: még a mai napon feljelentést tesz az ügyben.

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki egy választásra jogosult személyt a választásban megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ezért, aki hasonló felhívást lát, a Facebookon jelentse a jogsértő tartalmat, és tegyen feljelentést a bejegyzés terjesztői ellen”

– hívta fel a figyelmet a miniszter.