Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Percről percre
Kormányinfó

Gulyás Gergely: Nem véletlen, hogy az ukrán kémtevékenység a választási kampány idején erősödött fel – Kormányinfó ÉLŐ

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 3 perc

Események

3 perce
A Watergate-botrányhoz hasonlít a tiszás kémbotrány
7 perce
Gulyás: A Tisza Párt vissza hozná a sorkatonaságot
14 perce
A Mediánról: Ez nem mérés, hanem politikai véleménynyilvánítás
17 perce
Gulyás Gergely: Ez kémkedés
21 perce
Érkezik a külföldi fiataloknak is a 3%-os hitel
29 perce
Gyorsítópályán a fix 3 százalékos Otthon Start Program
37 perce
Egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozása bűncselekmény
41 perce
A választási kampány miatt fokozódik a kémtevékenység
43 perce
Gulyás: Egyre több ukrán kém lepleződik le
09:53
Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!
A héten kirobbant tiszás ügynökbotrányról, a feszült ukrán–magyar viszonyról és az emelkedő energiaárak megfékezéséről is szó lesz a mai Kormányinfón. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 10 órától beszámol a kormány legfrissebb döntéseiről, és kommentálja a politikai és a gazdasági élet legfontosabb eseményeit. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
KormányinfóBrüsszeltiszás ügynökbotrányVitályos EszterZelenszkijGulyás GergelyUkrajna
Cikkünk folyamatosan frissül

Ma 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatón ismertetik a kabinet legfrissebb döntéseit, valamint szó esik aktuális belpolitikai kérdésekről, Orbán Viktor országjárásáról, a választási kampányról és gazdasági, energetikai kérdésekről is. Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor: Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

„Brüsszel és Kijev is abban érdekelt, hogy a következő négy évben ne nemzeti kormánya legyen a magyaroknak. Hiába fenyegetnek, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!” - jelentette ki a miniszterelnök Esztergomban, országjárásának szerdai állomásán.


 

„Kormányinfó 10 órától!” – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Cikkünk frissül...

 

10:52
2026. március 26.
A Watergate-botrányhoz hasonlít a tiszás kémbotrány

A miniszterelnökséget vezető miniszter a kémügyről közölte: „Egy külföldi ügynök, akinek fedőtevékenysége az újságírás, külföldi állammal saját bevallása szerint is kapcsolatban állva elmondja, hogy a Tisza külügyminiszter-jelöltjével olyan viszonyban van, ha Orbán Anita lenne a külügyminiszter, ő mondhatná meg, hogy kit rúgjanak ki onnan, és bármilyen információhoz hozzáférne”.

Ha valaki a Watergate-hez hasonló botrányt szeretne – ha már az ellenzék vezetője egyetlen külföldi botrányt ismer és két-három havonta felhozza –, akkor ez biztos, hogy nagyobb botrány

– vélekedett a miniszter.

Gulyás Gergely egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva kijelentette a következőket is: „A Tisza Párt vezetése drogos partikba jár és drogfogyasztó is. Ez a Radnai Márk által elmondottakból kiderül”.

10:48
2026. március 26.
Gulyás: A Tisza Párt vissza hozná a sorkatonaságot

„Mi a kötelező sorkatonai szolgálat ellen vagyunk” – jelentette ki Gulyás Gergely. A miniszter közölte: 

a parlament jó döntést hozott, amikor ezt felfüggesztette, a Tisza Párt ezen változtatni akar.

 Az önkéntes sorkatonaságról elmondta: szerint ez szép dolog, hogy a fiatalok önkéntesen vállalhatnak szolgálatot.

Újságírói kérdésre a Barátság kőolajvezetékről elmondta, csak a vezeték megnyitásának időpontja kérdéses. Szerinte azért január végén zárták el a vezetéket, hogy ezzel kárt okozzanak a magyar kormánynak a választás előtt. 

Más racionális oka nincs annak, hogy a magyar választás előtt két hónappal zárták el a vezetéket

Gulyás Gergely elmondta, addig az uniós hitelhez sem járulnak hozzá, amíg nem nyitják újra a vezetéket. 

10:41
2026. március 26.
A Mediánról: Ez nem mérés, hanem politikai véleménynyilvánítás

A Medián legfrissebb felmérése szerint már 23 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt.

A Medián nem mér, hanem rajzol, ami a propagandába illeszkedik. Ez a rádiókabaréhoz tartozik, nem a közéleti vitákhoz. Korábban a DK egyik képviselője nyilatkozott, hogy a Medián nekik is mért volna kedvezőt, ha fizettek volna

– fogalmazott Gulyás Gergely.

10:38
2026. március 26.
Gulyás Gergely: Ez kémkedés

Az első kérdés a közmédiától a titkosszolgálatok Tisza Párt elleni állítólagos bevetéséről szólt. 

Gulyás Gergely kifejtette: 

Van egy kémelhárítási ügy. A kémeknek mindig van fedőfoglalkozása. Ez lehet bankár, ügyvéd, újságíró, informatikus. Itt informatikusokról van szó. Saját maguk is elismerik, külföldön képezték ki az illetőket. Azt is tudjuk, hogy az ukrán nagykövetségre folyamatosan bejárkáltak. Azt is tudjuk, hogy lehallgatásra alkalmas, engedélyköteles, az ő esetükben tiltott eszközökkel rendelkeztek. Ezeket beszerezték és élesítették, illetve illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek.

Kémelhárítási ügyről van szó, a nyomozás felügyeletét az ügyészség látja el. Vélhetően azért hangzanak el összefüggéstelen és képtelen hazugságok, mert a Tisza Pártnak arra kellene választ adnia, hogy ukrán kémek miért dolgoznak náluk. Összefüggéstelen hazudozást hallhatunk – vélekedett a Tiszáról Gulyás Gergely.

A miniszter Panyi Szabolcs ügyéről elmondta, „

ne hagyjuk, hogy azért, mert ráfordultunk a kampány éles szakaszára, a szavak elveszítsék jelentőségüket. Az nem oknyomozás, hogy idegen államnak megadom a magyar külügyminiszter telefonszámát, hogy le lehessen hallgatni, és utána megkapom azt. Ez kémkedés, legalább.

A miniszter szerint az egy jogi vita, hogy hazaárulás-e.

10:34
2026. március 26.
Érkezik a külföldi fiataloknak is a 3%-os hitel

A közmédia kérdésére válaszolva Gulyás Gergely arról beszélt a Kormányinfón, hogy a kormány vizsgálja: a külföldön tartózkodó magyar fiatalok számára is elérhetővé tegyék a 3 százalékos hitelt.

A miniszter elmondta, hogy akár két héten belül a kormányülés napirendjére kerülhet a kérdés.

Hozzátette: amennyiben a kormány a választások után is felhatalmazást kap, a kabinet szeretné megvalósítani a program kiterjesztését.

10:27
2026. március 26.
Gyorsítópályán a fix 3 százalékos Otthon Start Program

Gulyás Gergely elmondta, hogy a hazai háztartások januárban összesen 253 milliárd forintban kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ebből az Otthon Start Program 183 milliárd forinttal vette ki a részét. 

A program kezdete óta a kormány 16 ezer új lakás fejlesztését engedélyezte „gyorsítópályán”, jelentős kedvezményekkel, ezek az ingatlanok legkésőbb 2028-ig meg fognak épülni. 

Ez is mutatja, hogy a Fix 3 százalékos hitelprogram milyen jelentős helyet foglal el a lakáshitelpiacon, egyúttal jelentős segítséget nyújt az építőiparnak is. 

10:19
2026. március 26.
Egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozása bűncselekmény

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a Direkt36-nak nyilatkozó „kiugrott rendőrtiszt” egy kémelhárítási művelet részleteit hozta nyilvánosságra. „Az biztos, hogy egy kémelhárítási ügy nyilvánosságra hozása bűncselekmény. Hivatali visszaélés. Ezt ő is tudja, a kihallgatás során el is ismerte. A kémtevékenység idegen állam beavatkozási kísérlete, nem véletlen, hogy a választások előtti hetekben és hónapokban erősödött fel ez a tevékenység”. 
A miniszter felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a kémtevékenység befejezésére.

10:15
2026. március 26.
A választási kampány miatt fokozódik a kémtevékenység

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a kémtvékenység egy idegen állam beavatkozási kísérlete, és nem véletlen, hogy az ukrán kémtevékenység éppen a magyar választási kampány idején erősödött fel. 

Egy idegen állam kémtevékenységét, beavatkozását egységesen el kell utasítani, ez ellen a hatóságoknak minden esetben fel kell lépni!” 

– hangsúlyozta a miniszter. 

10:12
2026. március 26.
Gulyás: Egyre több ukrán kém lepleződik le

Gulyás Gergely azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a hírek leginkább az ukrán kémekről szólnak. Elsősorban Panyi Szabolcsról, akiről kiderült, hogy a saját hazája ellen, idegen állammal együttműködve kémkedett. Az igazságügyi miniszter arról tájékoztatta a kormányt hogy 

kémkedés miatt feljelentést tesz Panyi Szabolcs ellen. 

Két informatikusról is kiderült, hogy Magyarország ellen kémkedtek. Őket külföldön képezték ki, „ki-be járkáltak az ukrán nagykövetségre”, tiltott eszközöket szereztek be. Ezeket a hatóságok lefoglalták, és kiderült, hogy illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek. 



 

09:53
2026. március 26.
Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!

„Brüsszel és Kijev is abban érdekelt, hogy a következő négy évben ne nemzeti kormánya legyen a magyaroknak. Hiába fenyegetnek, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek!” - jelentette ki aOrbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, országjárásának szerdai állomásán.

