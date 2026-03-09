Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

igazság órája

Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak – Igazság órája élőben az Origón

Az Igazság órája hétfői vendége a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely Németh Balázs műsorvezetővel beszélget többek között az országban tapasztalható egyre durvuló politikai hangulatról, amelyet Magyar Péter agresszív fellépése okozott. Cikkünk frissül.
igazság órájaVálasztás 2026ukrán aranykonvojGulyás Gergely

Az Igazság órája hétfői vendége Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki arról is beszél a műsorban, sokkoló, hogy az ukrán aranykonvoj-ügy szálai Brüsszelig érhetnek. Zelenszkij korábbi szóvivője élesen kritizálta az ukrán elnököt az Orbán Viktort ért fenyegetése miatt.

Gulyás Gergely az Igazság órája vendége
Fotó: Facebook/Fidesz frakció

A miniszter a műsor kezdetén a kazincbarcikai időközi választás eredményével kapcsolatban elmondta,

Egy olyan városról beszélünk, ami a baloldal fellegvára, de magabiztosan győztünk, a valóság azt mutatja meg, hogy

a kormánypártok ugyanolyan népszerűek, mint megelőzőleg.

A másik oldalon nagy lehet a csalódottság, ha eddig nem tudták, akkor most már biztos tudják a baloldali portálok, mi a helyzet – mutatott rá.

Egy biztos, hogy jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk, ráadásul

a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.

Egy olyan körzetben kaptunk 40 százalék fölött, ahol huszon százalék szokott lenni az eredmény. Ez mindenképpen bizakodásra ad okot – tette hozzá a miniszter.

A Tisza egy gyűlöletközösség

A miniszter az elmúlt időszak aktivisták elleni erőszakos, agresszív fellépéseiről szólva elmondta:

A Tisza pártkánt nem működik, de egy olyan gyűlöletközösség jött létre, amelyet korábban nem lehetett látni. Ebben a formációban a gyűlölet maga a tartalom, amire épül.”

Nem vitatkoznak a politikai ellenféllel, hanem gyűlöletet keltenek ellene.

Az utolsó öt hétben mindenki tartsa távol magát az erőszaktól, azt kérte a miniszter.

Olajblokád, háború és béke ügye

A szlovák miniszterelnök egyértelművé tette, hogy fenntartja a vétót, akárhogy is alakuljanak a magyar választások, így teljesen felesleges Zelenszkijnek fenntartania az olajblokádot

– így értékelte Fico nyilatkozatát a miniszter.

Gulyás Gergely hozzátette:

Az Európai Bizottság elnökével találkozik a szlovák miniszterelnök, egy olyan ügyben, amiben

még az Európai Bizottság sem tudna az ukránok mellé állni, ha nem Ukrajna Bizottságként működne.

Meg kell várni a megbeszélés eredményét – tette hozzá.

Az iráni válság eredményeképpen kilőttek az olajárak, most látszik, hogy nagy hibát követtek el azok, akik leváltak az olcsó orosz energiáról – mondta el a miniszter.

Stratégiai hiba volt Európától ez a lépés, a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy valamelyik forrást megszűntetjük

– hívta fel a figyelmet.

Zelenszkij nem része az európai civilizációnak

Aki egy másik, uniós állam vezetőjéről ilyen kijelentéseket tesz, az nem része az európai civilizációnak

– mondta el a miniszter Zelenszkij Orbán Viktort ért életveszélyes fenyegetésével kapcsolatban.

Cikkünk frissül…

Igazság órája: Gulyás Gergely a választások lebonyolításáról nyilatkozott

 

