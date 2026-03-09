Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak – Igazság órája élőben az Origón

Az Igazság órája hétfői vendége Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki arról is beszél a műsorban, sokkoló, hogy az ukrán aranykonvoj-ügy szálai Brüsszelig érhetnek. Zelenszkij korábbi szóvivője élesen kritizálta az ukrán elnököt az Orbán Viktort ért fenyegetése miatt.
A miniszter a műsor kezdetén a kazincbarcikai időközi választás eredményével kapcsolatban elmondta,
Egy olyan városról beszélünk, ami a baloldal fellegvára, de magabiztosan győztünk, a valóság azt mutatja meg, hogy
a kormánypártok ugyanolyan népszerűek, mint megelőzőleg.
A másik oldalon nagy lehet a csalódottság, ha eddig nem tudták, akkor most már biztos tudják a baloldali portálok, mi a helyzet – mutatott rá.
Egy biztos, hogy jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk, ráadásul
a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.
Egy olyan körzetben kaptunk 40 százalék fölött, ahol huszon százalék szokott lenni az eredmény. Ez mindenképpen bizakodásra ad okot – tette hozzá a miniszter.
A Tisza egy gyűlöletközösség
A miniszter az elmúlt időszak aktivisták elleni erőszakos, agresszív fellépéseiről szólva elmondta:
A Tisza pártkánt nem működik, de egy olyan gyűlöletközösség jött létre, amelyet korábban nem lehetett látni. Ebben a formációban a gyűlölet maga a tartalom, amire épül.”
Nem vitatkoznak a politikai ellenféllel, hanem gyűlöletet keltenek ellene.
Az utolsó öt hétben mindenki tartsa távol magát az erőszaktól, azt kérte a miniszter.
Olajblokád, háború és béke ügye
A szlovák miniszterelnök egyértelművé tette, hogy fenntartja a vétót, akárhogy is alakuljanak a magyar választások, így teljesen felesleges Zelenszkijnek fenntartania az olajblokádot
– így értékelte Fico nyilatkozatát a miniszter.
Gulyás Gergely hozzátette:
Az Európai Bizottság elnökével találkozik a szlovák miniszterelnök, egy olyan ügyben, amiben
még az Európai Bizottság sem tudna az ukránok mellé állni, ha nem Ukrajna Bizottságként működne.
Meg kell várni a megbeszélés eredményét – tette hozzá.
Az iráni válság eredményeképpen kilőttek az olajárak, most látszik, hogy nagy hibát követtek el azok, akik leváltak az olcsó orosz energiáról – mondta el a miniszter.
Stratégiai hiba volt Európától ez a lépés, a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy valamelyik forrást megszűntetjük
– hívta fel a figyelmet.
Zelenszkij nem része az európai civilizációnak
Aki egy másik, uniós állam vezetőjéről ilyen kijelentéseket tesz, az nem része az európai civilizációnak
– mondta el a miniszter Zelenszkij Orbán Viktort ért életveszélyes fenyegetésével kapcsolatban.
