Gulyás Gergely: Zelenszkij nem része az európai civilizációnak – Igazság órája élőben az Origón

Az Igazság órája hétfői vendége Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki arról is beszél a műsorban, sokkoló, hogy az ukrán aranykonvoj-ügy szálai Brüsszelig érhetnek. Zelenszkij korábbi szóvivője élesen kritizálta az ukrán elnököt az Orbán Viktort ért fenyegetése miatt.

Gulyás Gergely az Igazság órája vendége

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

A miniszter a műsor kezdetén a kazincbarcikai időközi választás eredményével kapcsolatban elmondta,

Egy olyan városról beszélünk, ami a baloldal fellegvára, de magabiztosan győztünk, a valóság azt mutatja meg, hogy

a kormánypártok ugyanolyan népszerűek, mint megelőzőleg.

A másik oldalon nagy lehet a csalódottság, ha eddig nem tudták, akkor most már biztos tudják a baloldali portálok, mi a helyzet – mutatott rá.

Egy biztos, hogy jó reményekre ad okot, hogy egy baloldali körzetben is nyerni tudtunk, ráadásul

a Fidesz jelöltje az előző választáshoz képest növelte szavazatai számát.

Egy olyan körzetben kaptunk 40 százalék fölött, ahol huszon százalék szokott lenni az eredmény. Ez mindenképpen bizakodásra ad okot – tette hozzá a miniszter.

A Tisza egy gyűlöletközösség

A miniszter az elmúlt időszak aktivisták elleni erőszakos, agresszív fellépéseiről szólva elmondta:

A Tisza pártkánt nem működik, de egy olyan gyűlöletközösség jött létre, amelyet korábban nem lehetett látni. Ebben a formációban a gyűlölet maga a tartalom, amire épül.”

Nem vitatkoznak a politikai ellenféllel, hanem gyűlöletet keltenek ellene.

Az utolsó öt hétben mindenki tartsa távol magát az erőszaktól, azt kérte a miniszter.

Olajblokád, háború és béke ügye

A szlovák miniszterelnök egyértelművé tette, hogy fenntartja a vétót, akárhogy is alakuljanak a magyar választások, így teljesen felesleges Zelenszkijnek fenntartania az olajblokádot

– így értékelte Fico nyilatkozatát a miniszter.

Gulyás Gergely hozzátette:

Az Európai Bizottság elnökével találkozik a szlovák miniszterelnök, egy olyan ügyben, amiben

még az Európai Bizottság sem tudna az ukránok mellé állni, ha nem Ukrajna Bizottságként működne.

Meg kell várni a megbeszélés eredményét – tette hozzá.