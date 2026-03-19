Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely: Kitiltják a miniszterelnököt fenyegető három ukránt Magyarországról – Kormányinfó ÉLŐ

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Barátság kőolajvezeték működőképes, az ukrán elnök politikai döntése volt a vezeték elzárása, így csak egy politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy újra megnyissák – mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely leszögezte: „Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás GergelyKormányinfóBarátság kőolajvezeték

– Amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj Magyarországra, addig a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen, Ukrajnának kedvező európai uniós döntés meghozatalához – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte: „Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem”.

 Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hangsúlyozta: a kormány nem tartja elfogadhatónak, hogy egy európai uniós tagjelölt ország a társulási szerződést durván megsértve, jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát. Jelezte: 

senki nem várhatja azt, hogy amíg egy ilyen ellenséges magatartást tanúsító állami döntéssel kell, hogy együtt éljünk, addig Magyarország támogatást nyújtson, legyen szó a szankciós csomagról vagy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatásról.

A miniszter értékelése szerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, az ukrán elnök politikai döntése volt a vezeték elzárása, így csak egy politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy újra megnyissák. Nyilvánvalónak nevezte, hogy az ukránok e tekintetben összejátszanak Brüsszellel, szerinte ez Brüsszel reakcióiból is látszik, és az is nyilvánvaló, hogy Ukrajna ezt azért teszi, hogy beavatkozzon a magyar választásba és a Tisza Pártnak nyújtson segítséget. 

– Ez Magyarország szuverenitását is sérti, és ellentétes valamennyi magyar választópolgár érdekével, azoknak az érdekével is, akik nem a kormánypártokra akarnak szavazni, vagy sosem szavaztak kormánypártokra – mutatott rá Gulyás Gergely.

Az Origonak a Kormányinfóról készült teljes tudósítását ezen cikkben olvashatja el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!