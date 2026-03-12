Gulyás Gergely megcáfolta a baloldal egyik legfelkapottabb álhírét, mutatjuk!

– Ez egy álhír, ennek semmilyen valóságalapja nincsen – reagált a Kormányinfón a Financial Times cikkére Gulyás Gergely, miszerint a Kremlnek a jóváhagyásával, orosz katonai elhárításnak az emberei, diplomáciai fedésben már itt vannak Budapesten.

( Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ezt a cikket azért írták, hogy ellensúlyozzák a Zelenszkij elnöknek a magyar miniszterelnökkel szembeni halálos fenyegetését. Gulyás Gergely emlékeztetett, a cikk a következőkről szól: három állítólagos orosz tisztről és egy megnevezett személyről. – Viszont ez a megnevezett személy nincs és nem is volt soha Magyarországon, mint ahogy a titkosszolgálatoknak arról is pontos információjuk van, hogy semmilyen más orosz szolgálati tiszt Magyarországra nem érkezett, tehát ez egy álhír – szögezte le.

