Gulyás Gergely megcáfolta a baloldal egyik legfelkapottabb álhírét, mutatjuk!

1 órája
Álhírnek nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az orosz katonai elhárításnak az emberei Magyarországon lennének. Gulyás Gergely rámutatott: a Financial Times cikke valószínűleg azért jelent meg, hogy ellensúlyozzák a Zelenszkij elnök a magyar miniszterelnökkel szembeni halálos fenyegetését.
– Ez egy álhír, ennek semmilyen valóságalapja nincsen – reagált a Kormányinfón a Financial Times cikkére Gulyás Gergely, miszerint a Kremlnek a jóváhagyásával, orosz katonai elhárításnak az emberei, diplomáciai fedésben már itt vannak Budapesten. 

Gulyás Gergely szerint álhír, miszerint a Kremlnek a jóváhagyásával, orosz katonai elhárításnak az emberei, diplomáciai fedésben már itt vannak Budapesten ( Fotó: Balogh Zoltán / MTI)
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ezt a cikket azért írták, hogy ellensúlyozzák a Zelenszkij elnöknek a magyar miniszterelnökkel szembeni halálos fenyegetését. Gulyás Gergely emlékeztetett, a cikk a következőkről szól: három állítólagos orosz tisztről és egy megnevezett személyről. – Viszont ez a megnevezett személy nincs és nem is volt soha Magyarországon, mint ahogy a titkosszolgálatoknak arról is pontos információjuk van, hogy semmilyen más orosz szolgálati tiszt Magyarországra nem érkezett, tehát ez egy álhír – szögezte le.

A Kormányinfóról készült teljes tudósításunkat ezen cikkben tudja elolvasni.

