Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Orbán Anita

Külföldi szolgálatokkal működik együtt – Gulyás Gergely leleplezte a magát újságírónak kiadó ügynököt

Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának a bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán.
„Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – állapította meg Gulyás Gergely a Mandiner hétfői leleplező cikkére hivatkozva a közösségi oldalán.

Panyi Szabolcs, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló ál-újságíró és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje (forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy 

bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból, 

ha azt Orbán Anita vezetné. 

Ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Kijev és Brüsszel szolgálatában álló politikája” 

– állapította meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

Gulyás hozzátette: ha Magyarországon Tisza-kormány lenne, akkor külföldi ügynökök dönthetnének arról, hogy ki eléggé ukránbarát ahhoz, hogy a külügyminisztériumban dolgozzon.

 

