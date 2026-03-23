Külföldi szolgálatokkal működik együtt – Gulyás Gergely leleplezte a magát újságírónak kiadó ügynököt

„Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – állapította meg Gulyás Gergely a Mandiner hétfői leleplező cikkére hivatkozva a közösségi oldalán.
Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy
bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból,
ha azt Orbán Anita vezetné.
Ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Kijev és Brüsszel szolgálatában álló politikája”
– állapította meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás hozzátette: ha Magyarországon Tisza-kormány lenne, akkor külföldi ügynökök dönthetnének arról, hogy ki eléggé ukránbarát ahhoz, hogy a külügyminisztériumban dolgozzon.