Külföldi szolgálatokkal működik együtt – Gulyás Gergely leleplezte a magát újságírónak kiadó ügynököt

Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának a bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán.

Vágólapra másolva!

„Az önmagát újságírónak kiadó Panyi Szabolcs lebukott, hogy külföldi szolgálatokkal működik együtt a magyar külügyminiszter lehallgatása érdekében. A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – állapította meg Gulyás Gergely a Mandiner hétfői leleplező cikkére hivatkozva a közösségi oldalán. Panyi Szabolcs, a külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló ál-újságíró és Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje (forrás: Facebook/Gulyás Gergely) Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból, ha azt Orbán Anita vezetné. Ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Kijev és Brüsszel szolgálatában álló politikája” – állapította meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás hozzátette: ha Magyarországon Tisza-kormány lenne, akkor külföldi ügynökök dönthetnének arról, hogy ki eléggé ukránbarát ahhoz, hogy a külügyminisztériumban dolgozzon.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!