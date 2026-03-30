Gulyás Gergely nekiment Magyar Péternek: Teljesen alkalmatlan

„Én már 2018-ban is teljesen alkalmatlannak tartottam Magyar Pétert még államtitkári feladatok ellátására is” – mondta Gulyás Gergely az Indexnek adott interjújában, amelyben nemcsak a Fidesz választási esélyeiről és a kormányzati kommunikációról beszél, hanem az értelmiségi szavazók állítólagos elvesztéséről is.

Gulyás Gergely: Ahogyan Magyar Péter a feleségével viselkedett, azt mindig szóvá tettem

Miniszterként talán nem szerencsés, ha optimistább vagyok, mint a miniszterelnök, ráadásul általánosságban inkább a fordítottja igaz – mondta el Gulyás azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy állítólag az értelmiségi szavazók körében alacsonyabb a Fidesz népszerűsége.

Hozzátette: a diplomások körében nincs többségünk, de nagyon sok értelmiségi gondolja úgy, hogy az ország jövője szempontjából a polgári kormányzás a helyes irány.

Sőt, azok közül, akik mélyebben foglalkoznak politikával, véleményem szerint még többségben is vannak, akik így látják”

– hangsúlyozta.

A lap azt írja, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Fidesz nem fáradt el, az ellenzék továbbra is „messiást” keres, Magyar Péter jelensége pedig inkább ennek a vákuumnak a következménye, mint valódi politikai fordulat.

A Fidesz választási esélyeiről a miniszter a lapnak adott interjújában közölte, minden választás előtt ugyanazt mondja:

100 mandátumot szeretnék, és ami efelett van, az ajándék. A magyar alkotmányos rendszerben – sok téves állítással szemben – 100 mandátum elegendő a stabil kormányzáshoz.”

Kétségtelen, mondta a miniszter, hogy baráti volt a viszony Magyar Péter és közte az egyetemi években és még egy ideig azután is.

Amikor 2018-ban Varga Judit az én hívásomra hazatért Brüsszelből és államtitkár lett, a viszony már kifejezetten távolságtartó volt, tette hozzá, hangsúlyozva:

Ebben szerepet játszott az is, ahogyan Magyar Péter a feleségével viselkedett, amit akkor is elfogadhatatlannak tartottam és mindig szóvá is tettem.”

A kormányzati kommunikáció és a kampány nem azonos, csak a médiában keveredik.