Gulyás Gergely: Magyar Péter nem politikus, hanem politikai vállalkozó

Gulyás Gergely szerint Magyar Péter politikai pályája nem értékrendre, hanem helyzetfelismerésre épül. A miniszter úgy látja, hogy a Tisza Párt vezetője mindig ott jelenik meg, ahol éppen „piaci rés” kínálkozik a politikában, és ehhez igazítja álláspontját is. Mint fogalmazott:
Magyar Péter nem képvisel semmit, ő egy politikai vállalkozó ebben az értelemben, aki, ahol piaci rés volt, ott próbált meg helyet találni magának.”
Szuverenitás vagy alkalmazkodás?
A miniszter külön kitért arra is, hogy szerinte Magyar Péter több kulcskérdésben is a nemzeti szuverenitás feladását képviseli. Példaként említette az Európai Ügyészséghez való csatlakozás támogatását, valamint azt, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt frakciójához csatlakozott.
Ez is bizonyítéka annak, hogy ők egy szuverén politikát nem is akarnak megvalósítani”
– mutatott rá. Gulyás Gergely szerint a Néppárt irányvonala már korábban is balra tolódott, ezért lépett ki onnan a Fidesz, míg a Tisza Párt ezt az irányt elfogadta. Hozzátette:
Magyar Péter kritikátlanul támogatja Ukrajna ügyét és az ország uniós csatlakozását is, miközben maga is beszélt arról, hogy a szuverenitás bizonyos elemei feladhatók.
A miniszter végül úgy fogalmazott: Magyar Péter politikai döntései mögött nem elvi meggyőződés, hanem személyes motivációk és helyzethez igazodó kalkuláció áll. Szerinte ha éppen az ellenkező álláspont kínált volna politikai lehetőséget, akkor azt képviselné.