Gulyás Gergely: Magyar Péter nem politikus, hanem politikai vállalkozó

Szuverenitás vagy alkalmazkodás?

A miniszter külön kitért arra is, hogy szerinte Magyar Péter több kulcskérdésben is a nemzeti szuverenitás feladását képviseli. Példaként említette az Európai Ügyészséghez való csatlakozás támogatását, valamint azt, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt frakciójához csatlakozott.

Ez is bizonyítéka annak, hogy ők egy szuverén politikát nem is akarnak megvalósítani”

– mutatott rá. Gulyás Gergely szerint a Néppárt irányvonala már korábban is balra tolódott, ezért lépett ki onnan a Fidesz, míg a Tisza Párt ezt az irányt elfogadta. Hozzátette:

Magyar Péter kritikátlanul támogatja Ukrajna ügyét és az ország uniós csatlakozását is, miközben maga is beszélt arról, hogy a szuverenitás bizonyos elemei feladhatók.

A miniszter végül úgy fogalmazott: Magyar Péter politikai döntései mögött nem elvi meggyőződés, hanem személyes motivációk és helyzethez igazodó kalkuláció áll. Szerinte ha éppen az ellenkező álláspont kínált volna politikai lehetőséget, akkor azt képviselné.