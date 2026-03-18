Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Magyar Péter nem politikus, hanem politikai vállalkozó

Éles kritikát fogalmazott meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Péterrel szemben. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt vezetője nem elvek mentén politizál, hanem lehetőségek után megy.
Gulyás Gergely szerint Magyar Péter politikai pályája nem értékrendre, hanem helyzetfelismerésre épül. A miniszter úgy látja, hogy a Tisza Párt vezetője mindig ott jelenik meg, ahol éppen „piaci rés” kínálkozik a politikában, és ehhez igazítja álláspontját is. Mint fogalmazott: 

Gulyás Gergely szerint Magyar Péter elvek nélkül polizitál (Forrás: Facebook)

Magyar Péter nem képvisel semmit, ő egy politikai vállalkozó ebben az értelemben, aki, ahol piaci rés volt, ott próbált meg helyet találni magának.”

Szuverenitás vagy alkalmazkodás?

A miniszter külön kitért arra is, hogy szerinte Magyar Péter több kulcskérdésben is a nemzeti szuverenitás feladását képviseli. Példaként említette az Európai Ügyészséghez való csatlakozás támogatását, valamint azt, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárt frakciójához csatlakozott. 

Ez is bizonyítéka annak, hogy ők egy szuverén politikát nem is akarnak megvalósítani”

 – mutatott rá. Gulyás Gergely szerint a Néppárt irányvonala már korábban is balra tolódott, ezért lépett ki onnan a Fidesz, míg a Tisza Párt ezt az irányt elfogadta. Hozzátette: 

Magyar Péter kritikátlanul támogatja Ukrajna ügyét és az ország uniós csatlakozását is, miközben maga is beszélt arról, hogy a szuverenitás bizonyos elemei feladhatók.

A miniszter végül úgy fogalmazott: Magyar Péter politikai döntései mögött nem elvi meggyőződés, hanem személyes motivációk és helyzethez igazodó kalkuláció áll. Szerinte ha éppen az ellenkező álláspont kínált volna politikai lehetőséget, akkor azt képviselné.

