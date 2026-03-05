Gulyás Gergely: Magyar Péternek be kell fejeznie a színészkedést

Magyar Péternek a színészkedést kellene befejeznie, hiszen rá való tekintettel zárták el az ukránok a barátság kőolajvezetéket, a Tisza érdekében avatkoznak be bevallottan a magyar belpolitikába – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Gulyás Gerely.

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette

Ez az oka annak, hogy ma Magyarország energiabiztonsága nem garantált, és ennek köszönhető az, hogy az elmúlt hónapokban minden lehetséges úton-módon megpróbálták ellehetetleníteni azt, hogy Magyarország továbbra is orosz kőolajhoz és földgázhoz jusson.

Gulyás Gergely elmondta, a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter is több alkalommal ennek megfelelően szavazott az Európai Parlamentben.

Úgyhogy a színészkedést be kell fejezni, és elég, hogyha a Tisza Párt mozgósítja kijevi és brüsszeli barátait annak érdekében, hogy haladéktalanul nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket

– fogalmazott.