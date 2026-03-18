Gulyás Gergely: Nagy Ervin olyan társulathoz szerződött, ahol a szövegkönyvet Brüsszelben írják

Gulyás Gergely arcátlanságnak nevezi, amit Nagy Ervin a közösségi oldalán megosztott, hiszen az egész bejegyzés köszönőviszonyban sincs a valósággal.

Gulyás Gergely: Ha Nagy Ervinnek kellene megoldani a Dunaújvárosban élők problémáit, akkor nagy bajban lennének a térségben élők Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A magát hatalmas patriótának bemutató színész valóban Dunaújvárosban született, de ezen kívül nincs sok kötődése a városhoz, hiszen középiskolai tanulmányait már Budapesten végezte, ahol jelenleg is él.

Ezért nem csoda, hogy olyan dolgokat vet a kormány szemére, amihez Orbán Viktornak vajmi kevés köze van.

A Dunai Vasmű, az ott dolgozók megélhetése és a magyar acélipar megmentése érdekében a Kormány több tízmilliárd forintot költött az elmúlt két évben, noha a baj előálltáért Nagy Ervin eszmetársait, a Vasművet privatizáló baloldalt terheli a felelősség”

– mutat rá Gulyás Gergely.

A Tisza Párt feltehetően ezeket a pénzeket is Ukrajnába küldte volna, úgyhogy valószínű, hogy