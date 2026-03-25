Gulyás Gergely: Példátlan nemzetbiztonsági botrány a Panyi-ügy

Példátlan nemzetbiztonsági botránynak nevezte a Panyi Szabolcs körül kialakult ügyet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy podcastműsorban beszélt a kiszivárgott hangfelvételről és annak politikai következményeiről.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter azt mondta: az ügy alapján Panyi Szabolcs szerinte egy idegen állam ügynökeként működhetett. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a hangfelvételen elhangzottak szerint az újságíró szoros kapcsolatban áll a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitával.

A miniszter úgy fogalmazott: a felvétel alapján az újságíró arról beszél, hogy egy esetleges kormányváltás után betekintést kaphatna a Külügyminisztérium irataiba, és a személyi döntésekre is hatással lehetne.

Ha van iskolapéldája nemcsak nemzetbiztonsági kockázatnak, hanem egy ország nemzetbiztonsági védelme teljes feladásának, akkor ez az

– mondta Gulyás Gergely.

A miniszter szerint a történtek azt mutatják, hogy a magyar baloldal jelenlegi szereplői – köztük a Tisza Párt politikusai – már most olyan elköteleződéseket vállalnak, amelyek szerinte külföldi érdekeket szolgálhatnak.

A kormánytag arról is beszélt, hogy szerinte az ügy után nem történt politikai felelősségvállalás. Úgy fogalmazott:

szerinte természetes reakció lenne, ha Orbán Anita visszalépne a közélettől, ehelyett azonban a történteket próbálják relativizálni.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kiszivárgott hangfelvételen említett diplomáciai ügyekkel kapcsolatban szerinte nincs szó leleplezésről.

A miniszter szerint az a gyakorlat, hogy két állam között egy harmadik ország közvetít, a diplomácia természetes része lehet, ha az nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel.

Mint mondta, az említett ügyben a Külügyminisztérium korábban már adott ki tájékoztatást, és a kérdésről a külügyminiszter is beszélt korábban.