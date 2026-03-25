Gulyás Gergely: Példátlan nemzetbiztonsági botrány a tiszás ügynökbotrány

Példátlan nemzetbiztonsági botránynak nevezte a Panyi Szabolcs körül kialakult tiszás ügynökbotrány Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egy podcastműsorban beszélt a kiszivárgott hangfelvételről és annak politikai következményeiről.
A miniszter azt mondta: az ügy alapján Panyi Szabolcs szerinte egy idegen állam ügynökeként működhetett. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a hangfelvételen elhangzottak szerint az újságíró szoros kapcsolatban áll a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitával.
A miniszter úgy fogalmazott: a felvétel alapján az újságíró arról beszél, hogy egy esetleges kormányváltás után betekintést kaphatna a Külügyminisztérium irataiba, és a személyi döntésekre is hatással lehetne.
Ha van iskolapéldája nemcsak nemzetbiztonsági kockázatnak, hanem egy ország nemzetbiztonsági védelme teljes feladásának, akkor ez az
– mondta Gulyás Gergely.
A miniszter szerint a történtek azt mutatják, hogy a magyar baloldal jelenlegi szereplői – köztük a Tisza Párt politikusai – már most olyan elköteleződéseket vállalnak, amelyek szerinte külföldi érdekeket szolgálhatnak.
A kormánytag arról is beszélt, hogy szerinte az ügy után nem történt politikai felelősségvállalás. Úgy fogalmazott:
szerinte természetes reakció lenne, ha Orbán Anita visszalépne a közélettől, ehelyett azonban a történteket próbálják relativizálni.
Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kiszivárgott hangfelvételen említett diplomáciai ügyekkel kapcsolatban szerinte nincs szó leleplezésről.
A miniszter szerint az a gyakorlat, hogy két állam között egy harmadik ország közvetít, a diplomácia természetes része lehet, ha az nem ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel.
Mint mondta, az említett ügyben a Külügyminisztérium korábban már adott ki tájékoztatást, és a kérdésről a külügyminiszter is beszélt korábban.