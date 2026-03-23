Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

fidesz

Gulyás Gergely: Hazaárulás a külügyminiszter lehallgatásában való közreműködés

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit Orbán Anitának, a Tisza Párt miniszterjelöltjének egy munkatársa tett. Ezt mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Bátaszéken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fideszkormányPanyi Szabolcstisza párttiszagulyás gergelykocsis mátékijevlehallgatási botránykülügyminiszter

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette: bár „eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően" cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa. 

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 19-én
Fotó: Mirkó István

Ez az ember 

bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában" 

– mondta, kiemelve, hogy „ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk". 

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. 

Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni", ahogy az is, hogy 

valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni" 

fogalmazott, hozzátéve: ki kell deríteni, miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot". Tette ezt 

a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését" 

– fejtette ki. 

Gulyás Gergely a választási kampánnyal kapcsolatban általánosságban is azt mondta, hogy ugyan ez már a tizedik a rendszerváltás óta, de „soha még hasonlóan durva kampányt nem láttunk, s ilyen sok valótlanságoktól hemzsegő vádaskodással sem találkoztunk, mint most, nap mint nap" – jelentette ki. 

Közölte, hogy ugyan nincs tökéletes kormányzás és hibátlan kormány, de a Fidesz-KDNP-nek nagyon sok mindent sikerült elérnie az elmúlt másfél évtizedben. 

Ezzel szemben, fűzte hozzá, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció programjából is az olvasható ki, hogy „gyakorlatilag minden veszélybe kerül", amit a nemzeti kormány elért az elmúlt másfél évtizedben, ha egy „nem nemzeti, nem polgári kormánya" lesz az országnak. Kifejtette: kormányváltás esetén sem az adórendszer, sem a családtámogatás, sem az otthonteremtés jelenlegi kedvezményes lehetőségei nem állnának rendelkezésre. Emellett az is nyilvánvaló szerinte, hogy a Tisza Párt nem képes ellenállni az Európai Unió fő sodrának, hiszen maga is része annak az Európai Néppártnak, amelyben a frakciótagság első feltétele „Ukrajna korlátlan és feltétel nélküli támogatása". 

Gulyás Gergely: A biztos választás a Fidesz-KDNP

Ebből adódik, hogy

a magyar választásokban az igazi ellenfél nem a baloldal, nem a Tisza Párt és a DK, hanem az a Kijev és Brüsszel között létrejött koalíció, ami lehetőséget lát arra, vagy legalábbis reménykedik abban, hogy a hivatalban lévő magyar kormányt eltávolítsa" 

– jelentette ki. Ez ellentétes Magyarország érdekeivel, és Magyarország polgárai sem gondolják azt, hogy Kijevben vagy Brüsszelben kell az ország jövőjéről dönteni - mondta Gulyás Gergely, kiemelve, hogy a következő szűk három hétben mindenkinek világossá szeretnék tenni: „Nagyon drága árat fizetne az ország egy baloldali kormányért." 

Elvesztenénk a szuverenitásunkat, elvesztenénk azt, hogy a kormány nemzeti érdek alapján a magyarok számára legkedvezőbb döntéseket akarja meghozni" 

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy „valójában ebben az esetben a Brüsszel–Kijev-tengelyen döntenének, és Magyarország pedig a végrehajtók közé tartozna". Ezt „érdemes elkerülni, ezért a biztos választás valóban a Fidesz-KDNP pártszövetsége és választókerületi jelöltjei" – jelentette ki a miniszter.

Kocsis Máté: Ez nem Panyi Szabolcs ügye, hanem a Tisza kémbotránya

Több kérdést is feltett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lehallgatási botrányával kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté többek között nagyon szeretné tudni: 

  • mi a célja a kémkedéssel a Tisza Pártnak, 
  • hány külföldi titkosszolgálattal játszanak még össze Magyar Péterék. 

Részletekért kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!