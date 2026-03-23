Gulyás Gergely: Hazaárulás a külügyminiszter lehallgatásában való közreműködés

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette: bár „eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően" cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 19-én

Ez az ember

bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában"

– mondta, kiemelve, hogy „ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk".

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül.

Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni", ahogy az is, hogy

valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni"

– fogalmazott, hozzátéve: ki kell deríteni, miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot". Tette ezt

a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését"

– fejtette ki.

Gulyás Gergely a választási kampánnyal kapcsolatban általánosságban is azt mondta, hogy ugyan ez már a tizedik a rendszerváltás óta, de „soha még hasonlóan durva kampányt nem láttunk, s ilyen sok valótlanságoktól hemzsegő vádaskodással sem találkoztunk, mint most, nap mint nap" – jelentette ki.

Közölte, hogy ugyan nincs tökéletes kormányzás és hibátlan kormány, de a Fidesz-KDNP-nek nagyon sok mindent sikerült elérnie az elmúlt másfél évtizedben.

Ezzel szemben, fűzte hozzá, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció programjából is az olvasható ki, hogy „gyakorlatilag minden veszélybe kerül", amit a nemzeti kormány elért az elmúlt másfél évtizedben, ha egy „nem nemzeti, nem polgári kormánya" lesz az országnak. Kifejtette: kormányváltás esetén sem az adórendszer, sem a családtámogatás, sem az otthonteremtés jelenlegi kedvezményes lehetőségei nem állnának rendelkezésre. Emellett az is nyilvánvaló szerinte, hogy a Tisza Párt nem képes ellenállni az Európai Unió fő sodrának, hiszen maga is része annak az Európai Néppártnak, amelyben a frakciótagság első feltétele „Ukrajna korlátlan és feltétel nélküli támogatása".