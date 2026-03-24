Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Gulyás Gergely: Példátlan a tiszás ügynökbotrány

Gulyás Gergely szerint súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel a Panyi Szabolcs körül kirobbant tiszás ügynökbotrány. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: a történtek példátlan botránynak számítanak a magyar közéletben.
Súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel a Panyi Szabolcs körül kirobbant tiszás ügynökbotrány – erről beszélt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a történtek példátlan botrányt jelentenek.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2026. március 19-én (Fotó: Mirkó István) 
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy eddig a „hazaárulás” kifejezést politikai értelemben használták, most azonban – állítása szerint – olyan ügy került napvilágra, amely már büntetőjogi kérdéseket is felvethet.

Eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásnak megfelelően a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa vallotta azt be, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában

– fogalmazott.

A miniszter szerint a történtek során a külügyminiszterrel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában is szerepet vállalhattak.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: szerinte egy „példátlan botrányról” van szó, amelyhez hasonlót korábban nem lehetett látni.

Nyilvánvaló, hogy egy normális országban az, aki ilyen kapcsolatokat tart fenn, mint a konkrét esetben Orbán Anita, az másnap a közéletből távozik

– mondta.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

 

A miniszter szerint elfogadhatatlan, ha valaki a magyar nemzeti érdekeket sértő módon próbál információkat megszerezni vagy továbbítani.

Az ügy előzménye, hogy a Mandiner egy kiszivárgott hangfelvételt tett közzé, amelyen egy beszélgetés hallható Panyi Szabolcs újságíró és egy nő között. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát.

A beszámolók szerint így a külföldi szolgálat hozzáférhetett a magyar külügyminiszter telefonforgalmával kapcsolatos adatokhoz.

Panyi Szabolcs később elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta: a nyilvánosságra került hanganyag egy közte és egy forrása közötti beszélgetést tartalmaz, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.

A felvételen Orbán Anita neve is felmerül, ő a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. A beszélgetésben az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott.

Óriási nemzetbiztonsági kockázat, ha egy újságíró valójában külföldi ügynök

 

Az ügy miatt Orbán Viktor miniszterelnök korábban vizsgálatot rendelt el a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk ügyében. A kormányfő szerint egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.

