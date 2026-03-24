Gulyás Gergely: Példátlan a tiszás ügynökbotrány

Súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel a Panyi Szabolcs körül kirobbant tiszás ügynökbotrány – erről beszélt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a történtek példátlan botrányt jelentenek.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2026. március 19-én (Fotó: Mirkó István)

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy eddig a „hazaárulás” kifejezést politikai értelemben használták, most azonban – állítása szerint – olyan ügy került napvilágra, amely már büntetőjogi kérdéseket is felvethet.

Eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásnak megfelelően a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa vallotta azt be, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában

– fogalmazott.

A miniszter szerint a történtek során a külügyminiszterrel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában is szerepet vállalhattak.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: szerinte egy „példátlan botrányról” van szó, amelyhez hasonlót korábban nem lehetett látni.

Nyilvánvaló, hogy egy normális országban az, aki ilyen kapcsolatokat tart fenn, mint a konkrét esetben Orbán Anita, az másnap a közéletből távozik

– mondta.