Gulyás Gergely: A Török Áramlat ukrán támadása veszélyezteti az energiaellátást

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón beszélt a Magyarországot fenyegető energiaválságról. Gulyás Gergely szerint nem zárható ki az a forgatókönyv, miszerint az ukránok a Török Áramlat vezetéket is megtámadhatják.
Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Gazprom bejelentése szerint ukrán dróntámadás érte Dél-Oroszországban az orosz gázszállítás egyik stratégiai jelentőségű létesítményét, a Török Áramlat gázvezetéket. A Török Áramlat esetleges felrobbantásával megszűnne Magyarország gázellátása, a rezsicsökkentés ellehetetlenülne, az energiaárak az egekbe szöknének hazánkban.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Kurucz Árpád)
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Kurucz Árpád)

Gulyás Gergely elmondta, hogyan készül fel a kormány az energiaválságra

Magyarország az elmúlt években jelentősen megerősítette energiaellátási biztonságát. A miniszter elmondta: 

míg 2010-ben mindössze két olyan interkonnektor működött, amelyen keresztül földgázt lehetett szállítani Magyarországra, addig ma már hat ilyen összeköttetés áll rendelkezésre, ami nagyobb mozgásteret biztosít az ellátásban.

 

