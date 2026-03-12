Gulyás Gergely elmondta, mit változtat a miniszterelnök programján az ukrán fenyegetés

A miniszterelnököt és családját ukrán részről ért halálos fenyegetések ellenére Orbán Viktor március 15-i programjai és országjárása is változatlanul, menetrend szerint folytatódik – erősítette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV kérdésére a csütörtöki Kormányinfón.
A tájékoztatón Gulyás Gergely beszélt a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogatásokról, melyek nemzetbiztonsági jelentésének feloldása már folyamatban van, valamint az aranykonvojügyről is, amelyben a NAV nyomozása hivatott tisztázni az ukrán titkosszolgálati kötődésű készpénz- és aranytranszportok valódi célját.
Gulyás Gergely az ukrán fenyegetésekről beszélt
A kormány emellett határozott fellépést ígér az ukrán olajblokád megtörésére, bízva abban, hogy Kijev az uniós hitel támogatásáért cserébe kénytelen lesz helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!