Gulyás Gergely elmondta, mit változtat a miniszterelnök programján az ukrán fenyegetés

A tájékoztatón Gulyás Gergely beszélt a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogatásokról, melyek nemzetbiztonsági jelentésének feloldása már folyamatban van, valamint az aranykonvojügyről is, amelyben a NAV nyomozása hivatott tisztázni az ukrán titkosszolgálati kötődésű készpénz- és aranytranszportok valódi célját.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Kurucz Árpád)

Gulyás Gergely az ukrán fenyegetésekről beszélt

A kormány emellett határozott fellépést ígér az ukrán olajblokád megtörésére, bízva abban, hogy Kijev az uniós hitel támogatásáért cserébe kénytelen lesz helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.