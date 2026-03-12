Gulyás Gergely elmondta, mit változtat a miniszterelnök programján az ukrán fenyegetés

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnököt és családját ukrán részről ért halálos fenyegetések ellenére Orbán Viktor március 15-i programjai és országjárása is változatlanul, menetrend szerint folytatódik – erősítette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV kérdésére a csütörtöki Kormányinfón.
Hír TVfenyegetésukrajnaKormányinfóGulyás Gergely

A tájékoztatón Gulyás Gergely beszélt a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogatásokról, melyek nemzetbiztonsági jelentésének feloldása már folyamatban van, valamint az aranykonvojügyről is, amelyben a NAV nyomozása hivatott tisztázni az ukrán titkosszolgálati kötődésű készpénz- és aranytranszportok valódi célját.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Kurucz Árpád)
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón (Fotó: Kurucz Árpád)

Gulyás Gergely az ukrán fenyegetésekről beszélt

A kormány emellett határozott fellépést ígér az ukrán olajblokád megtörésére, bízva abban, hogy Kijev az uniós hitel támogatásáért cserébe kénytelen lesz helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken.

 

