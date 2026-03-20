Gulyás Gergely: Van mit megvédenünk!

Volt miről beszélnünk és van mit megvédenünk. Ezzel a mottóval jellemezte Gulyás Gergely miniszter a szobi lakossági fórum hangulatát, amelyre Vitályos Eszter, a választókerület kormánypárti jelöltje hívta meg.
Ma, amikor egyre nagyobb nyomás nehezedik Magyarországra, különösen fontos, hogy tisztán lássunk, kiálljunk az értékeink mellett és megvédjük mindazt, amit közösen felépítettünk: a biztonságunkat, a szuverenitásunkat, a családjaink jövőjét. Ezekkel a szavakkal foglalta össze Gulyás Gergely a Pest vármegye 03. számú választókerületében, Szobon tartott lakossági fórum beszélgetését, amelyben Vitályos Eszter volt a vendéglátója.
Erős, büszke közösség vagyunk, és azok is maradunk Gulyás Gergely szerint
A miniszter a fórumot követően egy videót tett közzé, amelyben megerősíti a Fidesz-KDNP jelöltje melletti kiállását.
