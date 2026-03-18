Gulyás Gergely: Zalaegerszeg fejlődése, békéje is a biztos választáson múlik

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter országjárása során Zalaegerszegen is járt, ahol telt házas lakossági fórumot tartottak Szilasi Gábor képviselőjelölttel közösen.
A miniszter Facebook bejegyzésében közölte:
A város fejlődése, az ide érkező befektetések, az itt létrejött munkahelyek is azt mutatják, hogy
Zalaegerszegnek olyan vezetése van, amely világos tervekkel rendelkezik, amelyeket szövetségben a polgári kormánnyal ezután is meg tud és meg is fog valósítani.
Gulyás Gergely: Zalaegerszegen is a Fidesz a biztos választás
Ahhoz, hogy ez továbbra is így legyen, a következő hetekben itt, Zala megyében is mindenkit meg kell győznünk arról, hogy Magyarország, illetve Zalaegerszeg fejlődése, békéje és biztonsága szempontjából a Fidesz-KDNP és Szilasi Gábor a biztos választás.
– hangsúlyozta Gulyás.