Gulyás Gergely: Zelenszkij elnök kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából

Tegnap, 10:09
Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte Volodimir Zelenszkij kijelentéseit a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt politikája és az ukrán vezetés lépései között egyértelmű összefüggés látható a Barátság kőolajvezeték ügyében.
Gulyás GergelyfenyegetésTisza PártVálasztás 2026ZelenszkijMagyar Péter

Élesen bírálta az ukrán elnök kijelentéseit Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszter szerint példátlan, hogy egy államfő egy másik ország miniszterelnökét katonai fellépéssel fenyegeti meg, és úgy fogalmazott: ilyen helyzetre az elmúlt évtizedek európai politikájában nem volt példa.

Gulyás Gergely Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte Zelenszkij fenyegetését (Fotó: Bús Csaba)

A Barátság vezeték és a magyar kampány

Gulyás Gergely szerint az ukrán elnök nyíltan beavatkozik a magyar belpolitikába, és egyértelművé tette, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon. A miniszter úgy fogalmazott: 

Sokkszerű a hatás, hogy egy állami vezető katonák küldésével fenyeget meg egy másik állam miniszterelnökét, ilyet az elmúlt 35 évben Európában nem láttunk.”

A kormány álláspontja szerint az ukrán döntések – köztük a Barátság kőolajvezeték elzárása – közvetlen hatással vannak Magyarország energiabiztonságára. Gulyás Gergely Magyar Pétert is bírálta:

A Tisza Párt ebben az ügyben teljesen hiteltelen, és az, hogy most a pártelnök megszólal és pont az ellenkezőjét mondja, mint amit hónapokon keresztül mondott, az nem teszi semmissé azt, hogy ő mégiscsak Kijev és Brüsszel szerelem gyermeke.”

A miniszter szerint a Tisza Párt és az ukrán vezetés között politikai szövetség rajzolódik ki, amely szerinte magyarázatot ad arra is, miért zárták el a vezetéket. Úgy véli, a kialakult helyzet a magyar energiabiztonságot érinti, ezért a kormány határozott fellépést tart szükségesnek.

