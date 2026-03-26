Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Panyi Szabolcs kiutasításának lehetőségéről kérdezték Gulyás Gergelyt, aki azt közölte, hogy ha „valaki külföldi kémként végez tevékenységeket”, akkor van lehetőség a kiutasításra, de ha magyar állampolgár teszi ezt, az nehezebb, mert nincs hova kiutasítani.
A hatóságokat Gulyás Gergely arra kérte, hogy a szabályokat tartsák és tartassák be – derült ki a csütörtöki kormányinfón.
Gulyás Gergely a Kormányinfón kiemelte: a választások előtti időben felerősödött a kémtevékenység Magyarországon. A kormány ezét arra szólítja fel Volodimir Zelenszkij elnököt és az ukránokat, hogy szüntessék be az ukrán állami kémtevékenységet a magyar választási kampányban.
