Gulyás Gergely: Magyar Péter ismét hazudik, a Tisza buszoztatja híveit, nem a Fidesz

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy éppen Magyar Péter hazudik, amikor azt állítja, hogy a Tisza Párt nem indít szervezett buszokat, telekocsi-járatokat a saját rendezvényeire, miközben számos alkalommal, nyilvánosan kijelentette ennek az ellenkezőjét.
A miniszter magyarázatot adott arra is, miért van folyamatosan telt ház Orbán Viktor országjárásának állomásain, illetve az aköré szerveződő Békemeneteken.
Sokan vannak, akik szeretnének ott lenni, és szeretnék meghallgatni az ország miniszterelnökét arról, hogy a választási kampányban, a jelenlegi magyar és világpolitikai helyzetben milyen jövőképet ajánl az országnak”
– fejtette ki Gulyás Gergely.
„Én értem, hogy Magyar Péter gyűlésein kevesebben vannak, de (...)
ha valakinek állandó utazó cirkusza van, több tucatnyi vagy több mint száz emeberrel, az Magyar Péter”
– tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.