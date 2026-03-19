Gulyás Gergely: Magyar Péter ismét hazudik, a Tisza buszoztatja híveit, nem a Fidesz

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy éppen Magyar Péter hazudik, amikor azt állítja, hogy a Tisza Párt nem indít szervezett buszokat, telekocsi-járatokat a saját rendezvényeire, miközben számos alkalommal, nyilvánosan kijelentette ennek az ellenkezőjét.

A miniszter magyarázatot adott arra is, miért van folyamatosan telt ház Orbán Viktor országjárásának állomásain, illetve az aköré szerveződő Békemeneteken.

Egy hatalmas ukrán zászlót vittek Magyar Péter hívei a március 15-i Nemzeti meneten (kép forrása: Facebook)

Sokan vannak, akik szeretnének ott lenni, és szeretnék meghallgatni az ország miniszterelnökét arról, hogy a választási kampányban, a jelenlegi magyar és világpolitikai helyzetben milyen jövőképet ajánl az országnak”

– fejtette ki Gulyás Gergely.

„Én értem, hogy Magyar Péter gyűlésein kevesebben vannak, de (...)

ha valakinek állandó utazó cirkusza van, több tucatnyi vagy több mint száz emeberrel, az Magyar Péter”

– tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.