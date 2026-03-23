Kocsis Máté elárulta azt, ami eddig titokban maradt Gyurcsány Ferenc lemondásával kapcsolatban

Gyurcsány Ferenc lemondásával kapcsolatban maradtak még tisztázatlan részletek és titkok. Most viszont Kocsis Máté elárulta, amit Gyurcsány Ferenc lemondási ügyéről tud.
Kocsis Máté frakcióvezető szerint Gyurcsány Ferenc egész egyszerűen azért mondott le és vonult ki a politikából, mert az ellenzéki térfélen lett egy kihívója, Magyar Péter, aki még nála is gátlástalanabbul hazudik. Ez a felismerés okozhatta Gyurcsány Ferenc drasztikus döntését.
Gyurcsány Ferenc lemondott, és visszavonult a politizálástól
Viszont itt hagyta a magyar politikai közéletben az általa létrehozott magyarellenes pártot, a DK-t. Kocsis Máté nem is tud más értelmezhető programot idézni a választáson induló volt Gyurcsány-párttól, mint azt, hogy
hatalomra kerülésük esetén elveszik a határon túli magyarok szavazati jogát.
