„Azt mondtuk, csak tűzijáték” – egy magyar család megrázó vallomása Dubajból a rakéták éjszakájáról

Izrael szombaton megelőző csapást mért Iránra. A támadás csak látszólag jött hirtelen, a helyzet elmérgesedése a két ország között már jó ideje benne volt a levegőben. Az elmúlt közel egy év eseményei megmutatták: Izrael és az Egyesült Államok kész a legkeményebb eszközökhöz nyúlni, hogy megakadályozza az iráni atomfegyver létrejöttét. Az Irán elleni támadás következményei nemcsak a közvetlen hadszíntéren, hanem a térség több pontján is érezhetők, ugyanis Teherán ezt követően Izrael és a környező országok – amerikai katonai bázisai – ellen indított rakéta illetve dróntámadásokkal válaszolt.

Rakéták csapódtak be, légtérzár lépett életbe, Magyarországon pedig megemelték a terrorfenyegetettség szintjét a háború hatására.

Fotó: / Shvan HARKI / AFP

Dubajban is hallatszottak a becsapódások

A dubaji rakétatámadás híre szombaton kezdett terjedni. A város térségében több robbanást hallottak, egy luxushotelt találat ért, később pedig a repülőtér környékét is csapás érte. A hatóságok légtérzárat vezettek be, az iskolák távoktatásra álltak át – írta meg a Bama.

Egy 11 éve Dubajban élő pécsi család arról beszélt:

eleinte távoli dörrenéseket hallottak, majd estére az ablakok is beleremegtek. Hajnalban vészhelyzeti SMS érkezett, amelyben arra kérték a lakosságot, hogy vonuljanak védett helyre.

„Azt mondtuk a gyerekeknek, hogy csak tűzijáték” – mondta az édesanya, hozzátéve, hogy ilyen helyzetet még nem éltek át.

Dubajban közben rohamvásárlás kezdődött, sokan attól tartanak, hogy napokra vagy akár hetekre korlátozások léphetnek életbe. A magyar család szerint mindenki a fejleményeket figyeli, és bízik a diplomáciai megoldásban.

Orbán Viktor: készültségemelés Magyarországon

A háború magyarországi hatásairól Orbán Viktor is beszélt. A miniszterelnök bejelentette:

megemelték a terrorfenyegetettség Magyarországon érvényes készültségi szintjét.

Orbán Viktor közölte, hogy összehívta a Védelmi Tanács ülését, mivel a közel-keleti események közvetett hatást gyakorolhatnak az ország biztonsági helyzetére és az energiapiacra.

A térségben szolgáló magyar katonákat nem érte támadás.

A háború következményei túlmutatnak a hadszíntéren. A globális olajpiac érzékenyen reagál a fejleményekre, különösen, ha a szállítási útvonalak veszélybe kerülnek. Az energiaár-emelkedés Európát is érintheti.