„Azt mondtuk, csak tűzijáték” – egy magyar család megrázó vallomása Dubajból a rakéták éjszakájáról

Izrael szombaton megelőző csapást mért Iránra. A támadás csak látszólag jött hirtelen, a helyzet elmérgesedése a két ország között már jó ideje benne volt a levegőben. Az elmúlt közel egy év eseményei megmutatták: Izrael és az Egyesült Államok kész a legkeményebb eszközökhöz nyúlni, hogy megakadályozza az iráni atomfegyver létrejöttét. Az Irán elleni támadás következményei nemcsak a közvetlen hadszíntéren, hanem a térség több pontján is érezhetők, ugyanis Teherán ezt követően Izrael és a környező országok – amerikai katonai bázisai – ellen indított rakéta illetve dróntámadásokkal válaszolt.
Dubajban is hallatszottak a becsapódások
A dubaji rakétatámadás híre szombaton kezdett terjedni. A város térségében több robbanást hallottak, egy luxushotelt találat ért, később pedig a repülőtér környékét is csapás érte. A hatóságok légtérzárat vezettek be, az iskolák távoktatásra álltak át – írta meg a Bama.
Egy 11 éve Dubajban élő pécsi család arról beszélt:
eleinte távoli dörrenéseket hallottak, majd estére az ablakok is beleremegtek. Hajnalban vészhelyzeti SMS érkezett, amelyben arra kérték a lakosságot, hogy vonuljanak védett helyre.
„Azt mondtuk a gyerekeknek, hogy csak tűzijáték” – mondta az édesanya, hozzátéve, hogy ilyen helyzetet még nem éltek át.
Dubajban közben rohamvásárlás kezdődött, sokan attól tartanak, hogy napokra vagy akár hetekre korlátozások léphetnek életbe. A magyar család szerint mindenki a fejleményeket figyeli, és bízik a diplomáciai megoldásban.
Orbán Viktor: készültségemelés Magyarországon
A háború magyarországi hatásairól Orbán Viktor is beszélt. A miniszterelnök bejelentette:
megemelték a terrorfenyegetettség Magyarországon érvényes készültségi szintjét.
Orbán Viktor közölte, hogy összehívta a Védelmi Tanács ülését, mivel a közel-keleti események közvetett hatást gyakorolhatnak az ország biztonsági helyzetére és az energiapiacra.
A térségben szolgáló magyar katonákat nem érte támadás.
A háború következményei túlmutatnak a hadszíntéren. A globális olajpiac érzékenyen reagál a fejleményekre, különösen, ha a szállítási útvonalak veszélybe kerülnek. Az energiaár-emelkedés Európát is érintheti.
A kormányfő később egy videót is közzétett, amelyben a részleteket is ismertette.
Ebben elmondta, hogy szombat délutánra összehívta a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságra.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolni kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él.
Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal
– ismételte meg korábbi bejelentését.