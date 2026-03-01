Pofátlanul tagadja a háborút a Tisza Párt, miközben hetente 9000 ember hal meg

Az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre az iráni rezsim teheráni központja ellen, amire rakétatámadások érkeztek válaszul a térség több pontján. A konfliktus gazdasági következményei beláthatatlanok: veszélybe kerülhet a globális kőolaj-ellátás biztonsága, ami az árak drasztikus emelkedéséhez vezethet. Mindeközben a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna hetek óta nem szállít Magyarországra olajat. Kijev a háború okozta károkra hivatkozik, a magyar kormány szerint azonban nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának, és a leállítás politikai nyomásgyakorlás – számolt be a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz, aki korábban hisztérikusan kijelentette: „Nincs háború, nincs háború!” (Fotó: MTI)

A Tisza Párt szerint nincs háborús fenyegetés

A négy éve tartó orosz-ukrán konfliktus átlagosan hetente 9000 emberéletet követelt mindkét fél emberveszteségét összeadva, és csak

hazánkban 61–65 ezer ukrajnai háborús menekültet tartanak nyilván, akik ideiglenes védelmet vagy más tartózkodási jogcímet kaptak az elmúlt években – ezt a súlyos helyzetet bagatellizálja el a Tisza Párt annak totális tagadásával.

Orbán Viktor az esztergomi háborúellenes gyűlésen arról beszélt: Irán jelentős mennyiségű olajat szállít a világpiacra, és egy kulcsfontosságú tengeri átjárót is ellenőriz. Ha a háború miatt kiesik az iráni olaj, vagy blokkolják a szállítási útvonalakat, az komoly áremelkedést hozhat. A miniszterelnök szerint ezért felértékelődik az orosz olaj szerepe, és a Barátság vezeték fontossága akár meg is duplázódhat. Hangsúlyozta:

az olajblokádot Magyarország le fogja törni, és nem fogadja el az ukrán követeléseket.

A kormány a kialakult helyzetre reagálva megerősítette a stratégiai energetikai létesítmények – köztük a százhalombattai finomító – védelmét, katonák és rendőrök közös biztosításával.

Struccpolitika a tiszánál

Ezzel szemben a Tisza Párt vezetői szerint nincs szó háborús fenyegetésről. Magyar Péter egy kampányrendezvényen azt állította: nem Ukrajna tehet a magyar olajellátás akadozásáról, és a kormány csupán háborús pszichózist kelt.

A párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz több videóban is arról beszélt, hogy nincs háború, nem kell félni, és szerinte Magyarországot nem fenyegeti támadás. Úgy fogalmazott: a biztonság nem propaganda, a háború nem kommunikációs eszköz.