Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

Orbán Balázs ezúttal hagyta, hogy a nemzetközi konfliktusokról készült felvételek beszéljenek helyette. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé videót, melyben először Ruszin-Szendi Romulusz háborút tagadó kijelentése látható, majd ezt követően a valóság; porig rombolt városok, iráni bombázás, Dubaj, és Ukrajna lángokban.

Az orosz-ukrán háború okozta pusztítás (Fotó: Szergej Kozlov / MTI/EPA)

Teherán, 2026. február 28. ( Fotó: - / MTI/AP)

A Tisza Párt szerint nincs semmilyen háború

A Tisza Párt szerint nincs ok aggodalomra, csupán kormányzati riogatás zajlik. Eközben négy éve dúl az orosz–ukrán háború a szomszédunkban, és a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki. A Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet az energiaellátást és az olajárakat is súlyosan érintheti.

Mindeközben...

Az elmúlt napokban tovább eszkalálódott a közel-keleti helyzet:

Izrael megelőző csapást mért Iránra, légicsapások és robbanások rázták meg Teheránt és több kijelölt célpontot.

Erre válaszul

Irán megtorló támadásokat indított, rakéták és légvédelmi műveletek zajlanak, a térségben gyakorlatilag háborús körülmények alakultak ki.

A konfliktus nemcsak a két országot érinti, hanem kihat a környező államokra is, ahol amerikai és más katonai létesítmények működnek.

Az eszkaláció az Öböl-országokat is elérte. Szijjártó Péter külügyminiszter közlése szerint

Irán több államot, köztük az Egyesült Arab Emírségeket is rakétatámadásokkal vett célba.

Rakéták és drónok csapódtak be Dubaj és Abu-Dzabi repülőterein, valamint más helyszíneken, a légtereket lezárták, a légi közlekedés jelentősen korlátozott. A térségben több ezer magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre.

A harci cselekmények Bahreinben és Katarban is érezhetők: több helyen robbanásokat és rakétatámadásokat jelentettek, különösen amerikai katonai létesítmények közelében. A feszültség így a teljes Perzsa-öböl térségére kiterjed, civil és katonai infrastruktúrát egyaránt érintve.