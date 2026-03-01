Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez áll az Irán elleni támadás hátterében

Ezt látnia kell!

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

háború

Videón annak a háborúnak a borzalmai, amelyről a Tisza Párt nem hajlandó tudomást venni

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázs megdöbbentő videót közölt. A tiszás védelmi szakpolitikus határozott struccpolitikájának ellenére világossá tette: nagyon is van háború.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúVálasztás 2026Ruszin-Szendi RomuluszIránUkrajnaOrbán Balázsbombázás

Orbán Balázs ezúttal hagyta, hogy a nemzetközi konfliktusokról készült felvételek beszéljenek helyette. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán tett közzé videót, melyben először Ruszin-Szendi Romulusz háborút tagadó kijelentése látható, majd ezt követően a valóság; porig rombolt városok, iráni bombázás, Dubaj, és Ukrajna lángokban.

Az orosz-ukrán háború okozta pusztítás (Fotó: Szergej Kozlov / MTI/EPA)
Az orosz-ukrán háború okozta pusztítás (Fotó: Szergej Kozlov / MTI/EPA)
Teherán, 2026. február 28. Légicsapás füstoszlopát nézik emberek Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejűleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. MTI/AP
Teherán, 2026. február 28. (Fotó: - / MTI/AP)

A Tisza Párt szerint nincs semmilyen háború

A Tisza Párt szerint nincs ok aggodalomra, csupán kormányzati riogatás zajlik. Eközben négy éve dúl az orosz–ukrán háború a szomszédunkban, és a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki. A Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet az energiaellátást és az olajárakat is súlyosan érintheti.

Mindeközben...

Az elmúlt napokban tovább eszkalálódott a közel-keleti helyzet: 

Izrael megelőző csapást mért Iránra, légicsapások és robbanások rázták meg Teheránt és több kijelölt célpontot.

 Erre válaszul 

Irán megtorló támadásokat indított, rakéták és légvédelmi műveletek zajlanak, a térségben gyakorlatilag háborús körülmények alakultak ki. 

A konfliktus nemcsak a két országot érinti, hanem kihat a környező államokra is, ahol amerikai és más katonai létesítmények működnek.

Az eszkaláció az Öböl-országokat is elérte. Szijjártó Péter külügyminiszter közlése szerint 

Irán több államot, köztük az Egyesült Arab Emírségeket is rakétatámadásokkal vett célba.

 Rakéták és drónok csapódtak be Dubaj és Abu-Dzabi repülőterein, valamint más helyszíneken, a légtereket lezárták, a légi közlekedés jelentősen korlátozott. A térségben több ezer magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre.

A harci cselekmények Bahreinben és Katarban is érezhetők: több helyen robbanásokat és rakétatámadásokat jelentettek, különösen amerikai katonai létesítmények közelében. A feszültség így a teljes Perzsa-öböl térségére kiterjed, civil és katonai infrastruktúrát egyaránt érintve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!