Volt ENSZ-főtitkárhelyettes: Az ukrajnai háború régebb óta tart, mint a német-orosz háború

Az ukrajnai háborúról beszélt egy videóban Michael von der Schulenburg, az ENSZ volt főtitkárhelyettese. A felvételt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg Facebook-oldalán.
A volt diplomata szerint az ukrajnai háború időtartama már történelmi összevetésben is figyelemre méltó. Úgy fogalmazott:
a konfliktus már tovább tart, mint a náci Németország és a Szovjetunió közötti háború a második világháború idején.
Michael von der Schulenburg arról is beszélt, hogy Európa nem tudta megállítani az orosz–ukrán háborút, pedig a konfliktus az európai kontinensen zajlik.
„Az, hogy mi európaiak nem tudjuk leállítani ezt a háborút, amely Európa földjén zajlik, szégyenletes” – fogalmazott.
A volt ENSZ-főtitkárhelyettes szerint a jelenlegi helyzetben több európai ország inkább a fegyverszállítások növeléséről beszél, és további fegyvereket akarnak küldeni Ukrajnának.