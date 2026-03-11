Volt ENSZ-főtitkárhelyettes: Az ukrajnai háború régebb óta tart, mint a német-orosz háború

Hírlevél
Az ukrajnai háborúról beszélt egy videóban Michael von der Schulenburg, az ENSZ volt főtitkárhelyettese. Szerinte az ukrajnai háború már hosszabb ideje tart, mint a német–szovjet háború, és az is szégyen, hogy Európa nem tudta megállítani a konfliktust.
Az ukrajnai háborúról beszélt egy videóban Michael von der Schulenburg, az ENSZ volt főtitkárhelyettese. A felvételt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztotta meg Facebook-oldalán.

A volt diplomata szerint az ukrajnai háború időtartama már történelmi összevetésben is figyelemre méltó. Úgy fogalmazott: 

a konfliktus már tovább tart, mint a náci Németország és a Szovjetunió közötti háború a második világháború idején.

„Az orosz–ukrán háború már tovább tart, mint a németek és a Szovjetunió közötti háború” – mondta.

Michael von der Schulenburg arról is beszélt, hogy Európa nem tudta megállítani az orosz–ukrán háborút, pedig a konfliktus az európai kontinensen zajlik.

„Az, hogy mi európaiak nem tudjuk leállítani ezt a háborút, amely Európa földjén zajlik, szégyenletes” – fogalmazott.

A volt ENSZ-főtitkárhelyettes szerint a jelenlegi helyzetben több európai ország inkább a fegyverszállítások növeléséről beszél, és további fegyvereket akarnak küldeni Ukrajnának.

 

