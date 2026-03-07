„A holdról is látszani fog” – érkezik a legnagyobb háborúellenes gyűlés

A háborúellenes gyűlés országjárása szombaton 11 órakor Debrecenben ér utolsó állomásához. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügy miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Háborúellenes gyűlés nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. Az esemény két meglepetés produkció is lesz. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít az eseményről.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A háborúellenes gyűlés, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta:

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.

Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen.