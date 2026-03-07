Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

rendezvény

„A holdról is látszani fog” – érkezik a legnagyobb háborúellenes gyűlés

13 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Végállomásához érkezik a háborúellenes gyűlés országjárása. A Digitális Polgári Körök békepárti rendezvényét ezúttal Debrecenben tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendezvénySzijjártó PéterDigitális Polgári KörHáborúellenes GyűlésOrbán Viktorminiszterelnök

A háborúellenes gyűlés országjárása szombaton 11 órakor Debrecenben ér utolsó állomásához. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügy miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Háborúellenes gyűlés nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. Az esemény két meglepetés produkció is lesz. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít az eseményről.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A háborúellenes gyűlés, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta: 

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.

Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen. 

Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni.

Orbán Viktor kiemelte a háborúellenes gyűlés egyik legszebb pillanatát

 

A kormányfő arról is beszélt, hogy az európai döntéseknek közvetlen következményei vannak Magyarország számára. Kiemelte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát csak a béke erősítheti meg, és figyelmeztetett:

Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni.

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Háborúellenes gyűlésein visszatérő elem a kormány által indított nemzeti petíció. A kezdeményezés három kérdés köré épül: 

  • nemet mondani az orosz–ukrán háború finanszírozására, 
  • nemet mondani Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint 
  • nemet mondani arra, hogy a rezsiárak a háború következményeként emelkedjenek. 

Orbán Viktor több fórumon hangsúlyozta, hogy a petíció célja a békepárti álláspont megerősítése. A petíciót hatalmas érdeklődés fogadta, már közel háromszázezren küldték vissza.

„A debreceni háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog”

A mostani eseményről Orbán Viktor azt mondta, „Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés!” 

Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

Hatalmas sikere van a digitális polgári körök országjárásának

A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök szeptemberben indítottak útjára. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire.

Az országjárás eddigi rendezvényei:
november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án Mohácson,
december 20-án Szegeden,
január 17-én Miskolcon,
január 24-én Kaposváron,
január 31-én Hatvanban,
február 7-én Szombathelyen,
február 21-én  Békéscsabán
február 28-án pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!