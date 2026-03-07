„A holdról is látszani fog” – érkezik a legnagyobb háborúellenes gyűlés

A háborúellenes gyűlés országjárása szombaton 11 órakor Debrecenben ér utolsó állomásához. A háborúellenes gyűlésen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügy miniszter. Az eseményen részt vesz Rákay Philip, a Háborúellenes gyűlés nagykövete, valamint művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is. Az esemény két meglepetés produkció is lesz. A rendezvény online és a Hír TV műsorán is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít az eseményről.
A háborúellenes gyűlés, korábbi rendezvényein Orbán Viktor több markáns kijelentést tett. A miniszterelnök hangsúlyozta:
Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, akkor nincs biztos időskor, viszont van háború és sok migráns.
Egy másik válaszában úgy fogalmazott, hogy a választások tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen.
Nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni.
A kormányfő arról is beszélt, hogy az európai döntéseknek közvetlen következményei vannak Magyarország számára. Kiemelte, hogy álláspontja szerint Ukrajnát csak a béke erősítheti meg, és figyelmeztetett:
Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni.
A Háborúellenes gyűlésein visszatérő elem a kormány által indított nemzeti petíció. A kezdeményezés három kérdés köré épül:
- nemet mondani az orosz–ukrán háború finanszírozására,
- nemet mondani Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint
- nemet mondani arra, hogy a rezsiárak a háború következményeként emelkedjenek.
Orbán Viktor több fórumon hangsúlyozta, hogy a petíció célja a békepárti álláspont megerősítése. A petíciót hatalmas érdeklődés fogadta, már közel háromszázezren küldték vissza.
„A debreceni háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog”
A mostani eseményről Orbán Viktor azt mondta, „Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés!”
Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!
Hatalmas sikere van a digitális polgári körök országjárásának
A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök szeptemberben indítottak útjára. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire.
Az országjárás eddigi rendezvényei:
november 15-én Győrben,
november 29-én Nyíregyházán,
december 6-án Kecskeméten,
december 13-án Mohácson,
december 20-án Szegeden,
január 17-én Miskolcon,
január 24-én Kaposváron,
január 31-én Hatvanban,
február 7-én Szombathelyen,
február 21-én Békéscsabán
február 28-án pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.