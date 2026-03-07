Háborúellenes gyűlés Debrecenben – képeken a telt házas rendezvény

Debrecenben rendezték meg a Digitális Polgári Körök országjárásának záró állomását. A háborúellenes gyűlésen telt ház fogadta a felszólalókat, az eseményről képgaléria készült.
Telt házzal kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol a Digitális Polgári Körök országjárása utolsó állomásához érkezett. A szervezők előzetesen azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés, az eseményen pedig nagy számban jelentek meg az érdeklődők. Mutatjuk a képeket!
A rendezvényen Király Viktor fellépése után Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete köszöntötte a megjelenteket. A program végén Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János közösen válaszol a közönség kérdéseire. Az eseményről számos fotó készült, amelyeket képgalériában mutatunk be.
Galéria: Képeken a debreceni háborúellenes gyűlés
1/36
Háborúellenes gyűlés Debrecenben
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!