Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

háborúellenes gyűlés

Háborúellenes gyűlés Debrecenben – képeken a telt házas rendezvény

6 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Debrecenben rendezték meg a Digitális Polgári Körök országjárásának záró állomását. A háborúellenes gyűlésen telt ház fogadta a felszólalókat, az eseményről képgaléria készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúellenes gyűlésDebrecendigitális polgári körök

Telt házzal kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol a Digitális Polgári Körök országjárása utolsó állomásához érkezett. A szervezők előzetesen azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés, az eseményen pedig nagy számban jelentek meg az érdeklődők. Mutatjuk a képeket!

Háborúellenes gyűlés Debrecenben – képeken telt házas rendezvénye
Háborúellenes gyűlés Debrecenben – képeken telt házas rendezvénye
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A rendezvényen Király Viktor fellépése után Rákay Philip, a Digitális Polgári Körök nagykövete köszöntötte a megjelenteket. A program végén Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János közösen válaszol a közönség kérdéseire. Az eseményről számos fotó készült, amelyeket képgalériában mutatunk be.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Debrecen, DPKDebrecen, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2026.03.07.
Galéria: Képeken a debreceni háborúellenes gyűlés
1/36
Háborúellenes gyűlés Debrecenben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!