Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Viktor

Király Viktor fellépése nyitotta meg a telt házas debreceni háborúellenes gyűlést

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Telt ház előtt kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása folytatódik. A háborúellenes rendezvénynek a Főnix Aréna adott otthont, amely teljesen megtelt a béke és az összetartás mellett kiálló résztvevőkkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026debrecen

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés zajlik a cívisvárosban, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. A résztvevők közül sokan zászlókkal érkeztek, többen családtagokkal és barátokkal együtt vettek részt az eseményen.

A háborúellenes gyűlésen hatalmas ováció fogadta Király Viktor fellépését
Telt ház előtt kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása folytatódik. A háborúellenes rendezvénynek a Főnix Aréna adott otthont, amely teljesen megtelt a béke és az összetartás mellett kiálló résztvevőkkel.
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A háborúellenes gyűlésen hatalmas ováció fogadta Király Viktor fellépését

A rendezvény kezdete előtt már érezhető volt az egységes hangulat: a résztvevők közös célként a béke melletti kiállást és az összetartozást hangsúlyozták.

A programot Király Viktor nyitotta meg, aki látványos előadással lépett színpadra. Az énekes saját dalát, a Forgószél című számot adta elő, amelyet a közönség hatalmas ovációval fogadott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!