Király Viktor fellépése nyitotta meg a telt házas debreceni háborúellenes gyűlést

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés zajlik a cívisvárosban, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze. A résztvevők közül sokan zászlókkal érkeztek, többen családtagokkal és barátokkal együtt vettek részt az eseményen.

Telt ház előtt kezdődött meg a háborúellenes gyűlés Debrecenben, ahol a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása folytatódik. A háborúellenes rendezvénynek a Főnix Aréna adott otthont, amely teljesen megtelt a béke és az összetartás mellett kiálló résztvevőkkel.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A háborúellenes gyűlésen hatalmas ováció fogadta Király Viktor fellépését

A rendezvény kezdete előtt már érezhető volt az egységes hangulat: a résztvevők közös célként a béke melletti kiállást és az összetartozást hangsúlyozták.

A programot Király Viktor nyitotta meg, aki látványos előadással lépett színpadra. Az énekes saját dalát, a Forgószél című számot adta elő, amelyet a közönség hatalmas ovációval fogadott.