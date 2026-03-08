Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legemlékezetesebb kijelentései

A választások előtti utolsó, Debrecenben tartott Háborúellenes Gyűlésen számos erős és emlékezetes mondat hangzott el. A felszólalók – köztük kormánytagok, helyi vezetők és maga Orbán Viktor miniszterelnök – a béke fontosságáról és Magyarország biztonságáról beszéltek.
A debreceni Háborúellenes Gyűlésen több politikus is színpadra lépett: felszólalt többek között Papp László, Debrecen polgármestere, Széles Diána országgyűlési képviselőjelölt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A legnagyobb figyelem természetesen Orbán Viktor miniszterelnök beszédét kísérte, aki a résztvevők kérdéseire is válaszolt. A legemlékezetesebb kijelentéseikből szedtünk össze egy csokorral.
Íme, a top 10 üzenet
- „Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak”
- „Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Minden zsarolást visszautasítunk!”
- „Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot és hazát építeni.”
- „Magyarországot nem lehet megfélemlíteni, Magyarországot nem lehet zsarolni, Magyarország a saját érdekeit fogja képviselni.”
- „Ukrajna a büdös életben nem lesz az unió tagja.”
- „Z1G!”
- „Építeni szeretünk, egyik kezünkben kard, a másikban kőműveskanál, de mi az utóbbit szeretjük használni.”
- „Csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom.”
- „Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogyha valaki halálosan megsértődik, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek, és nem őt?”
- „Nem azért dolgoztak egész életükben, hogy jöjjön valaki, aztán szétbarmolja az egészet. ”
