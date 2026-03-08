Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Háborúellenes Gyűlés

Ezek voltak a Háborúellenes Gyűlés legemlékezetesebb kijelentései

6 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választások előtti utolsó, Debrecenben tartott Háborúellenes Gyűlésen számos erős és emlékezetes mondat hangzott el. A felszólalók – köztük kormánytagok, helyi vezetők és maga Orbán Viktor miniszterelnök – a béke fontosságáról és Magyarország biztonságáról beszéltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésDebrecenVálasztás 2026Orbán Viktorkijelentés

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen több politikus is színpadra lépett: felszólalt többek között Papp László, Debrecen polgármestere, Széles Diána országgyűlési képviselőjelölt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A legnagyobb figyelem természetesen Orbán Viktor miniszterelnök beszédét kísérte, aki a résztvevők kérdéseire is válaszolt. A legemlékezetesebb kijelentéseikből szedtünk össze egy csokorral.

Háborúellenes Gyűlés
Számos emlékezetes kijelentés elhangzott a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)
Orbán Viktor Debrecenben telt házas háborúellenes gyűlésen állt ki Magyarország biztonságáért

Íme, a top 10 üzenet

  1. „Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak”
  2. „Nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Minden zsarolást visszautasítunk!”
  3. „Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot és hazát építeni.”
  4. „Magyarországot nem lehet megfélemlíteni, Magyarországot nem lehet zsarolni, Magyarország a saját érdekeit fogja képviselni.” 
  5. „Ukrajna a büdös életben nem lesz az unió tagja.” 
  6. „Z1G!”
  7. „Építeni szeretünk, egyik kezünkben kard, a másikban kőműveskanál, de mi az utóbbit szeretjük használni.” 
  8. „Csak sejtem, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról, én is ugyanazt gondolom.” 
  9. „Mit kezdjek azzal a helyzettel, hogyha valaki halálosan megsértődik, mert a feleségét nevezem ki igazságügyi miniszternek, és nem őt?” 
  10. „Nem azért dolgoztak egész életükben, hogy jöjjön valaki, aztán szétbarmolja az egészet. ”
     
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!