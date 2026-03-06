Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készül szombaton a Fidesz Debrecenben

A HAON arról ír, hogy nagy dobásra készül szombaton a Fidesz Debrecenben ahol lesz „Lázárinfó Orbánnal” is a program részeként.

Szombaton fideszes politikusok egész sora érkezik a cívisvárosba. A debreceni lesz a Digitális Polgári Körök eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlése az országban. Fotó: Facebook Orbán Viktor

A legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz Debrecenben

Mint ismeretes, a debreceni háborúellenes gyűlést március 3-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Akkori posztjában kiemelte:

Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!”

Lázár János egy hangulatos videóval jelezte péntek este, hogy ő is Debrecenbe érkezik március 7-én.

A vidéket járó miniszter minden kérdésre válaszol, bármikor, Lázárinfóit senkinek sem kell bemutatni. Mint elhangzott, a debreceni háborúellenes gyűlésen is lesz „Lázárinfó Orbánnal”.

Az eseménnyel kapcsolatban Kocsis Máté frakcióvezető is posztolt a közösségi oldalán Bejegyzésében megerősítette, hogy a debreceni lesz a legnagyobb és egyben a legutolsó gyűlés is.